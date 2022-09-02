MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 15:19

MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin'in ilişkisi gündemde! Nişanlısı Ecem görenleri büyüledi

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından olan MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacıları ve hayatları da merak ediliyor. Yarışmacılardan Metin'in nişanlısı da sosyal medyada çok beğenildi. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
02 Eylül 2022 - 15:19
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MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin'in ilişkisi gündemde! Nişanlısı Ecem görenleri büyüledi


MasterChef Türkiye yarışması yeni sezon yarışmacısı olan Metin'in nişanlısı Ecem gören herkesi büyüledi. Güzelliğiyle dikkatleri çeken yarışmacı Metin'in sevgilisi Ecem ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin'in nişanlısı

Yarışmacılardan Metin kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmayı başardı. Ana kadroya seçilen ve takım kaptanlığı yapan Metin 24 yaşında ve aslen Bolu Mengenli. 2004 senesinde aşçılık kariyerine adım atan Metin Yavuz'un Ulusal Genç Şefler yarışmasında birinciliği olduğu da biliniyor. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasına da ailesi ve yakın çevresinin ısrarları üzerine katıldığı da öğrenildi. Metin'in dedesi ve babası da aşçılık yapmıştır. Yarışmaya katıldığı ilk tur Somer Şef ve Mehmet Şef'ten evet oyu alarak bir üst tura çıkmayı başarmış ve ana kadroya dahil olabilmiştir.



MasterChef Türkiye Metin Yavuz ve Nişanlısı Ecem 

Metin Yavuz ana kadro seçimlerinde kabak çiçeği dolması tarifini başarılı şekilde ortaya çıkarmış ve adını ilk 8'in arasına yazdırmayı başarmıştır. Metin Yavuz'un 18 Mart tarihinde nişanlanarak dünya evine girmek için ilk adımı attığı nişanlısı Ecem ise sosyal medya üzerinde güzelliğiyle insanları büyüledi ve çok beğenildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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