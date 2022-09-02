MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin'in ilişkisi gündemde! Nişanlısı Ecem görenleri büyüledi







MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin'in nişanlısı







MasterChef Türkiye yarışması yeni sezon yarışmacısı olan Metin'in nişanlısı Ecem gören herkesi büyüledi. Güzelliğiyle dikkatleri çeken yarışmacı Metin'in sevgilisi Ecem ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yarışmacılardan Metin kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmayı başardı. Ana kadroya seçilen ve takım kaptanlığı yapan Metin 24 yaşında ve aslen Bolu Mengenli. 2004 senesinde aşçılık kariyerine adım atan Metin Yavuz'un Ulusal Genç Şefler yarışmasında birinciliği olduğu da biliniyor. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasına da ailesi ve yakın çevresinin ısrarları üzerine katıldığı da öğrenildi. Metin'in dedesi ve babası da aşçılık yapmıştır. Yarışmaya katıldığı ilk tur Somer Şef ve Mehmet Şef'ten evet oyu alarak bir üst tura çıkmayı başarmış ve ana kadroya dahil olabilmiştir.Metin Yavuz ana kadro seçimlerinde kabak çiçeği dolması tarifini başarılı şekilde ortaya çıkarmış ve adını ilk 8'in arasına yazdırmayı başarmıştır. Metin Yavuz'un 18 Mart tarihinde nişanlanarak dünya evine girmek için ilk adımı attığı nişanlısı Ecem ise sosyal medya üzerinde güzelliğiyle insanları büyüledi ve çok beğenildi.