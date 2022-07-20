Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz kimdir? 2022 Masterchef Seyfullah Karagöz

Masterchef Türkiye yarışmasının eleme turlarının başlamasıyla birlikte insanlar yarışmaya katılan yarışmacıların hayatlarını merakla araştırıyor. Peki yarışmacılardan Seyfullah Karagöz kimdir? Ne iş yapmaktadır? Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah Karagöz ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Masterchef Türkiye yarışmacısı Seyfullah KaragözSeyfullah Karagöz 27 yaşındadır. İstanbul'da yaşamaktadır ve aslen Balıkesir Bandırmalıdır. Seyfullah Karagöz'ün anlattığına göre asıl hayali aşçı olmakmış ancak lise eğitimini gemi inşaatı bölümünde tamamlamış. Ancak hayallerini gerçekleştirmek için K.K.T.C. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne giderek Gastronomi eğitimi almıştır. Sekiz senedir aşçı olan Karagöz, bir İtalyan restorantında aşçı olarak görev yapmaktadır. Karagöz'ün Fransa ve İngilizce'yi iyi derecede bildiği biliniyor. Seyfullah Karagöz Linkedin uygulamasındaki profilinde kendi ile ilgili şu açıklamaları yapmıştır "Türk mutfağını Avrupa yemekleriyle birleştirme ilkesini benimsedim. Aşçı olmak yalnızca pişirmek değildir. Yemeklerin tadı o tadı bilmekten geçmektedir. İnsanlar ortak zevki olan yemek yerken o yemeği yerken zevk almalıdır. Ben bunu başarabileceğimi düşünüyorum."
Seyfullah Karagöz katıldığı yarışmanın ilk turunda kuzu sırtı yemeği ve anneannesinin yaptığı fasulye ve kereviz püresi yaparak kendini kanıtlamaya çalıştı. Şeflerden yalnızca Somer Şef kendisine hayıt dedi ancak iki evet aldığı için ikinci tura yükselmeyi başardı. Seyfullah Karagöz'ün aynı zamanda nişanlı ve evlilik hazırlığı yaptığı ve en büyük desteği nişanlısından almıştır. Seyfullah Karagöz sosyal medya hesabı kullanmaktadır ve yaklaşık 1.360 takipçisi vardır. Sosyal medya hesabında adı @seyfullahkaragozz'dür.