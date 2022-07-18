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18 Temmuz 2022 - 00:28

MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında? MasterChef Zeynep Yakut hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye yarışmacılarından birisi olan Zeynep Yakut, sempatik tavırlarıyla en çok merak edilen yarışmacılar arasında yerini aldı. Yarışmanın izleyicileri, Zeynep Yakut'un kim olduğu araştırmasını yaparken aynı zamanda asıl mesleğini de sorgulamaya başladılar.

TV Programları
18 Temmuz 2022 - 00:28
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MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında? MasterChef Zeynep Yakut hakkında bilgiler
TV8 ekranların en sevilen yarışma programlarından birisi olan MasterChef Türkiye 2022, yarışmacı elemelerine son hızıyla devam ediyor. Ana kadrosunun kurulması için gerçekleştirilen eleme turlarında tüm yeteneklerini göstermek isteyen Zeynep Yakut isimli yarışmacı jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Yarışmanın müdavim izleyicileri sempatik tavırları ile tüm ilgiyi üzerine çeken Zeynep Yakut'un kim olduğunu ve asıl hangi mesleği yaptığını merak etmeye başladı. İşte, MasterChef Zeynep Yakut hakkında bilgiler..

MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir

MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışması eleme turu için jüri üyelerinin karşısına çıkan Zeynep Yakut, 26 yaşında odluğunu ve yarışmaya da İstanbul Pendik'ten katıldığını söyledi. ‘Hamdım, piştim, MasterChef’e pişirmeye geldim’ ifadeleriyle tüm yeteneklerini ortaya koyan Zeynep Yakut, aslında bir giyim mağazasında çalıştığını söyledi.

Eleme turunda jüriye tereyağlı sıkma bulgur köftesi yapan Zeynep Yakut, şeflerin yemeğini tatmasının hemen ardından sadece Mehmet şeften 'hayır' oyu aldı. Diğer şeflerden 'evet' oyu alan Yakut, bir süt tura çıkmaya hak kazandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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