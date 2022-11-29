27 Kasım Pazar günü Yargı'dan MasterChef'e kadar birçok iddialı yapım ekrana geldi. Seyircinin yakından takip ettiği yapımlardan reyting mücadelesini hangisinin kazandığı ise merak ediliyor.
MEDYA
29 Kasım 2022 - 12:14
MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim
TİAK 27 Kasım Pazar gününün reytinglerini açıkladı. Pazar akşamı seyirciyle buluşan yapımlardan birinciliği hangisinin aldığı merak edildi. Peki, 27 Kasım 2022 Pazar reyting birincisi kim oldu? İşte çok merak edilen reyting sonuçları...
MEDYA
29 Kasım 2022 - 12:14
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