MEDYA
29 Kasım 2022 - 12:14

MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim

TİAK 27 Kasım Pazar gününün reytinglerini açıkladı. Pazar akşamı seyirciyle buluşan yapımlardan birinciliği hangisinin aldığı merak edildi. Peki, 27 Kasım 2022 Pazar reyting birincisi kim oldu? İşte çok merak edilen reyting sonuçları...

MEDYA
29 Kasım 2022 - 12:14
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MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim


27 Kasım Pazar günü Yargı'dan MasterChef'e kadar birçok iddialı yapım ekrana geldi. Seyircinin yakından takip ettiği yapımlardan reyting mücadelesini hangisinin kazandığı ise merak ediliyor.

REYTİNGLER BELLİ OLDU

TİAK 27 Kasım tarihli reyting sonuçlarını açıkladı. Pazar akşamı TV'de; Tozluyaka, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, 2022 Dünya Kupası "Hırvatistan-Kanada" karşılaşması, MasterChef, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak ister gibi yapımlar yayınlandı. Herkesin merakla beklediği reyting sonuçları ise belli oldu.



 27 kasım 2022 reyting sonuçları

O DİZİ ZİRVEYİ KAPTIRDI!

27 Kasım Pazar günü Total'de birinciliği İspanya ile Almanya Dünya Kupası maçı alırken, ikincilik Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'ya kaldı. AB grubunun birincisi İspanya ile Almanya Dünya Kupası maçı, ikincisi de yine Yargı dizisi oldu. 20+ABC1 grubunda da durum değişmeyerek birincilik İspanya ile Almanya maçının, ikincilik de Yargı dizisinin oldu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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