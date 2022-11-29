MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim







REYTİNGLER BELLİ OLDU







O DİZİ ZİRVEYİ KAPTIRDI!

27 Kasım Pazar günü Yargı'dan MasterChef'e kadar birçok iddialı yapım ekrana geldi. Seyircinin yakından takip ettiği yapımlardan reyting mücadelesini hangisinin kazandığı ise merak ediliyor.TİAK 27 Kasım tarihli reyting sonuçlarını açıkladı. Pazar akşamı TV'de; Tozluyaka, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, 2022 Dünya Kupası "Hırvatistan-Kanada" karşılaşması, MasterChef, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak ister gibi yapımlar yayınlandı. Herkesin merakla beklediği reyting sonuçları ise belli oldu.27 Kasım Pazar günü Total'de birinciliği İspanya ile Almanya Dünya Kupası maçı alırken, ikincilik Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'ya kaldı. AB grubunun birincisi İspanya ile Almanya Dünya Kupası maçı, ikincisi de yine Yargı dizisi oldu. 20+ABC1 grubunda da durum değişmeyerek birincilik İspanya ile Almanya maçının, ikincilik de Yargı dizisinin oldu.