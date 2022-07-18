Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 17:42

MasterChef yarışmacısı Doğukan Güneş kimdir? Doğukan Güneş hakkında merak edilenler

MasterChef Türkiye 2022 geçtiğimiz günlerde yeni yarışmacılarını seçmeye başladı. Seçilen yarışmacılar arasında yer alan Doğukan Güneş'in ise kim olduğu merak konusu oldu. Peki Doğukan Güneş kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 17:42
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MasterChef yarışmacısı Doğukan Güneş kimdir? Doğukan Güneş hakkında merak edilenler
MaterChef yeni sezonda birbirinden farklı yarışmacıyla izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı seçmelerine devam edilirken seçilen yarışmacılardan Doğukan Güneş merak konusu oldu. Peki Doğukan Güneş kimdir? İşte merak edilenler...

Doğukan Güneş kimdir?

MasterChef 2022 sezonunda TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmacılar şimdiden merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında yer alan Doğukan Güneş ise İzmir Torbalı'dan katılarak ‘hayallerime ilk adımımı atıyorum, mücadele etmeye geldim’ dedi.

Doğukan Güneş, ailesi ile beraber Kemeraltı çarşısında esnaf lokantası işletirken aynı zamanda aşçılığını da kendisi yapıyor. Bu mesleğe bulaşık yıkayıp, garsonluk yaparak başladığını anlatan Güneş, bir handa neredeyse 13 çeşit farklı yemek çıkarttığını ve sabah erken saatlerde çalışmaya başladığını da anlattı.

2018 senesinden beri mutfakla haşır neşir olan Güneş henüz 22 yaşında. Lise eğitimini Selçuk İMKB Anaadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi'nde alan Güneş, aşçılıkla alakalı eğitimler almaya devam ettiğini anlattı. Aynı zamanda aşçılığın yanı sıra uzun zamandır boks ile ilgilendiğini de belirtti.

Doğukan Güneş, yapılan ilk eleme turunda ekşili köfte yemeği yaparak şeflerin beğenisine sundu. Bunun yanı sıra Arnavut ciğeri ikramında bulundu. Enerjisi ile ilgileri üzerine çeken Güneş, şeflerin hepsinden "evet" oyu aldı.

İnstagram hesabında 2 bin 399 takipçisi olan Güneş'in instagram adresi ise @dogukangunes04 olarak karşımıza çıkıyor.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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