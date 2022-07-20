Masterchef Türkiye 2022 programı yarışmacılarıyla gündemden düşmüyor. Elinin lezzetine güvenen yarışmacılar programa katılarak hünerlerini sergiliyor. Bu yarışmacılardan biri olan İbrahim Gerköy de merak konusu oldu. Yeteneklerini kanıtlamak ve eğitim görmek amacıyla yarışmaya Antalya’dan katılan İbrahim Gerköy gündeme geldi.
Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 12:56
MasterChef yarışmacısı İbrahim Gerköy kimdir? İbrahim Gerköy nereli, kaç yaşında? İbrahim Gerköy hakkında merak edilenler
Masterchef Türkiye 2022 yarışmasına katılan yarışmacılar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya katılan İbrahim Gerköy’de merak konusu oldu. Programı izleyenler Mafterchef İbrahim Gerköy kimdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İbrahim Gerköy kimdir? Kaç yaşında? İşte yanıtı…
Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 12:56