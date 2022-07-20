Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 12:56

MasterChef yarışmacısı İbrahim Gerköy kimdir? İbrahim Gerköy nereli, kaç yaşında? İbrahim Gerköy hakkında merak edilenler

Masterchef Türkiye 2022 yarışmasına katılan yarışmacılar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya katılan İbrahim Gerköy’de merak konusu oldu. Programı izleyenler Mafterchef İbrahim Gerköy kimdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İbrahim Gerköy kimdir? Kaç yaşında? İşte yanıtı…

Kim Kimdir
20 Temmuz 2022 - 12:56
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MasterChef yarışmacısı İbrahim Gerköy kimdir? İbrahim Gerköy nereli, kaç yaşında? İbrahim Gerköy hakkında merak edilenler
Masterchef Türkiye 2022 programı yarışmacılarıyla gündemden düşmüyor. Elinin lezzetine güvenen yarışmacılar programa katılarak hünerlerini sergiliyor. Bu yarışmacılardan biri olan İbrahim Gerköy de merak konusu oldu. Yeteneklerini kanıtlamak ve eğitim görmek amacıyla yarışmaya Antalya’dan katılan İbrahim Gerköy gündeme geldi.

İbrahim Gerköy kimdir?

Yarışmadan hemen gitmek gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan iddialı yarışmacı izleyicilerin dikkatini çekti. Aslen Diyarbakırlı olan İbrahim Gerköy, evli ve iki çocuk babasıdır. Okula gitmediği için babasının zoruyla çoban olmuştur. Çobanlık yaptığı zamanlarda annesinin desteğiyle mutfağa giren İbrahim, 6 senedir aşçılık yaptığını ve Antalya’da bir restoranda çalıştığını belirtti.

İlk eleme turunda Firik Pilavı, bonfile yemeği ve isli yoğurdu şeflere sunan İbrahim, sunumuyla eleştiri alsa da yeteneği ile şeflerin beğenisini topladı. İbrahim’in hazırladığı yemeği çok beğenen şefler yarışmacıya 3 ‘evet’ verdi. Şeflerden geçer oy alan İbrahim ikinci eleme turuna yükseldi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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