Mastürbasyon sahnesi akıllardan çıkmayan Hafsanur Sancaktutan'dan iç çamaşırsız pozlar geldi!













DEKOLTELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, dijital yayın platformu Disney Plus'ta Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Metin Akdülger ile başrol paylaştığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle gündem olmuştu.Şimdilerde 'Son Yaz' isimli dizide gösterdiği performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilmeye başlandı.Sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu gündeme yine bomba gibi düştü.Rolü ne gerektiriyorsa onu yaptığını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarını da sürekli aktif olarak kullanıyor.Oyunculuk perfornasının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli gündemde olan Hafsanur Sancaktutan, 1 milyon civarında takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından hem göğüs ve hem de göbek dekolteli pozlarını yayınladı.İşte, Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları: