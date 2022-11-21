Masumlar Apartmanı dizisiyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi bambaşka bir karakterle ekrana gelecek! Merve Dizdar'ın yeni projesi hayranlarını heyecanlandırdı







ARTIK EMİNE OLARAK EKRANA GELECEK







Başarılı oyunculuk performansıyla ekranların aranan yüzü olan Merve Dizdar son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandırmıştı.Onur Güvenatam tarafından Star TV için çekilen Ömer dizisine Merve Dizdar da katıldı. Gülizar Irmak tarafından yapılan, Cem Karcı tarafından yönetilen dizide Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer karakterinin ablası Emine'yi Merve Dizdar oynayacak.Emine ise babasını dinlemeden Hakan'a kaçan ve 5 çocuğuyla zor günler yaşayan bir kadındır.