MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 11:52

Masumlar Apartmanı dizisiyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi bambaşka bir karakterle ekrana gelecek! Merve Dizdar'ın yeni projesi hayranlarını heyecanlandırdı

Güzel oyuncu Merve Dizdar Masumlar Apartmanı dizisinden sonra ekranlara bir süre ara vermişti. Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Yeni bir projeye imza atan Dizdar, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İşte, Merve Dizdar'ın yeni dizi projesi...

MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 11:52
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Masumlar Apartmanı dizisiyle hafızalara kazınmıştı! Şimdi bambaşka bir karakterle ekrana gelecek! Merve Dizdar'ın yeni projesi hayranlarını heyecanlandırdı


Başarılı oyunculuk performansıyla ekranların aranan yüzü olan Merve Dizdar son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandırmıştı.

ARTIK EMİNE OLARAK EKRANA GELECEK

Onur Güvenatam tarafından Star TV için çekilen Ömer dizisine Merve Dizdar da katıldı. Gülizar Irmak tarafından yapılan, Cem Karcı tarafından yönetilen dizide Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer karakterinin ablası Emine'yi Merve Dizdar oynayacak.



 merve dizdar yeni dizisi

Emine ise babasını dinlemeden Hakan'a kaçan ve 5 çocuğuyla zor günler yaşayan bir kadındır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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