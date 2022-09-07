Masumlar Apartmanı dizisinde sergilediği performans ile izleyicilerin gönlünü kazanan Merve Dizdar dizinin final yapmasının ardından katıldığı programda sevgi dolu halleri ile samimi açıklamalarda bulundu. Gönüllere taht kuran Dizdar, 47. Altın Kelebek 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne laik görülerek adını duyurdu. Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı NTV ekranlarında yer alan Bambaşka Sohbetler programına onu olan Dizdar, dizi hakkında bilinmeyenleri açıkladı. Ceyda Düvenci'nin ''Psikolojik destek aldın mı?'' sorusun yanıt veren Dizdar herkesi şaşırttı.
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 14:46
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi olan Masumlar apartmanı geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etti. 71.bölümü ile final yapan Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Gülben'e hayat veren Merve Dizdar dizi hakkında açıklamalarda bulundu.
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 14:46
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