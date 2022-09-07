Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü







''Perdeler palı oturmuşum''







Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında?

Merve Dizdar'ın yer aldığı projeler

Masumlar Apartmanı dizisinde sergilediği performans ile izleyicilerin gönlünü kazanan Merve Dizdar dizinin final yapmasının ardından katıldığı programda sevgi dolu halleri ile samimi açıklamalarda bulundu. Gönüllere taht kuran Dizdar, 47. Altın Kelebek 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne laik görülerek adını duyurdu. Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı NTV ekranlarında yer alan Bambaşka Sohbetler programına onu olan Dizdar, dizi hakkında bilinmeyenleri açıkladı. Ceyda Düvenci'nin ''Psikolojik destek aldın mı?'' sorusun yanıt veren Dizdar herkesi şaşırttı.Dijital platformda yayınlanacak bir projede yer alan Merve Dizdar ve Ceyda Düvenci programda buluştu. Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı programda Dizdar'a yöneltilen ''Psikolojik destek aldın mı?' sorusuna başarılı oyuncu ''Tabi aldık'' yanıtını verdi. Dizi içerisinde yaşanan psikoloji bütün oyuncuları etkiledi benim sahnem gelene kadar o perdeler kapalı oturmuşum Ezgi beni görünce şaşırdı ifadelerini kullanan Dizdar, ehliyetini ise diziden sonra aldığını ve kendini özgür hissettiğini belirtti.1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu üniversite hayatını Çanakkale Onsekiz Mart Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır.-Masumlar Apartmanı 2020 - Gülben. -Mucize Doktor - Damla. -7 Yüz - Nihal. -Yüz Yüze. -Beş Kardeş 2015 - Fatma. -Çılgın Dershane Üniversitede. 2014. Astrolog.