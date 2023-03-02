Matematik zekasına güvenenler bir çırpıda çözüyor! Eksik sayıyı 7 saniyede bulmanız gerekiyor







EKSİK SAYIYI BULMAK GEREKİYOR







Yapılan optik illüzyon testleri ile insanlar dikkat seviyelerini ölçmeye devam ediyor. Sunulan bu matematik testinde de eksik sayının bulunması isteniyor. Peki siz eksik olan sayıyı bulabildiniz mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternet üzerinden uygulanan optik illüzyon testleri insanların dikkat seviyelerini, analitik zekalarını ölçebildiği gibi matematik zekalarını da ölçebiliyor. Bu matematik testinde eksik olan sayının bulunması gerekiyor. Sorunun cevabı şu şekilde bulunuyor;