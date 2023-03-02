Yapılan optik illüzyon testleri ile insanlar dikkat seviyelerini ölçmeye devam ediyor. Sunulan bu matematik testinde de eksik sayının bulunması isteniyor. Peki siz eksik olan sayıyı bulabildiniz mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
02 Mart 2023 - 13:30
Matematik zekasına güvenenler bir çırpıda çözüyor! Eksik sayıyı 7 saniyede bulmanız gerekiyor
Optik illüzyon testleri internet üzerinde en sık yapılan testlerden biri oldu. Peki bu testteki eksik sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz? Tüm detaylar haberimizde.
YAŞAM
02 Mart 2023 - 13:30