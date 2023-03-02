YAŞAM
02 Mart 2023 - 13:30

Matematik zekasına güvenenler bir çırpıda çözüyor! Eksik sayıyı 7 saniyede bulmanız gerekiyor

Optik illüzyon testleri internet üzerinde en sık yapılan testlerden biri oldu. Peki bu testteki eksik sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
02 Mart 2023 - 13:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Matematik zekasına güvenenler bir çırpıda çözüyor! Eksik sayıyı 7 saniyede bulmanız gerekiyor
TAKİP ETTAKİP ET


Yapılan optik illüzyon testleri ile insanlar dikkat seviyelerini ölçmeye devam ediyor. Sunulan bu matematik testinde de eksik sayının bulunması isteniyor. Peki siz eksik olan sayıyı bulabildiniz mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKSİK SAYIYI BULMAK GEREKİYOR

İnternet üzerinden uygulanan optik illüzyon testleri insanların dikkat seviyelerini, analitik zekalarını ölçebildiği gibi matematik zekalarını da ölçebiliyor. Bu matematik testinde eksik olan sayının bulunması gerekiyor. Sorunun cevabı şu şekilde bulunuyor; 



Optik İllüzyon Testleri

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ