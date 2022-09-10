Mateos: 'Bu galibiyet bizim için önemliydi'













Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, basın mensuplarına açıklama yaptı. Rakibin maça farklı bir enerji ile geldiğini belirten Mateos, “Yeni oyuncular aldılar, bunu da hemen sahada gördük. Bunu zaten maçtan önce konuşmuştuk. Maça iyi başladık. Topu kontrol ettik. Klasik futbolumuzu oynadık. İkinci yarı golü bulduk. Bu galibiyet bizim açımızdan önemliydi. Ligdeki ilk maçın ardından bugünkü galibiyet bizi haftaya daha öz güvenli ve motive bir şekilde götürecek diyebilirim” şeklinde konuştu.Savunma arkasına gönderilen topların son maçlarda tehlike oluşturduğunu önemini vurgulayan bir basın mensubunun "Önlem almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Mateos, “Her aksiyonun avantajları ve dezavantajları söz konusu. Biz ön tarafta ilk olarak topu almak isteyen, aldığımız toplarla kaleye gitmek isteyen bir takımız. Yeri geliyor alanı savunuyoruz, yeri geliyor adam adama baskı yapıyoruz. Tabii bu oyunda arkaya giden toplarda sorun yaşatıyor. Biz problem olarak görmüyoruz. Bu bizim oyunumuzun bir parçası, biz bu tür çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Maç sonu itibariyle MKE Ankaragücü taraftarına teşekkür eden Felipe Mateos, “Bugün sahada oynanan oyunun güzelliğinin ötesinde Ankaragücü taraftarının hem kendi takımını bunun yanı sıra bizim takımımızı alkışlaması maçın sonu itibariyle tüylerimizi diken diken eden pozitif bir davranıştı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerin dolu olması, gerek onların kendi takımlarına, bizim taraftarımızın bizlere destek olması görsel şölen oluşturuyor” diye konuştu.