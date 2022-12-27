









"Galatasaray'a gideceğimi telefonda öğrendim"







Mathias Ross kimdir?

Danimarka basınına konuşan Mathias Ross, "Türkiye'de futbol her şeydir ve Galatasaray ülkenin en büyük kulübü. Birçok insan için Galatasaray 'hayat' demek. Yaşam ya da ölüm! Bunu açıkça hissedebiliyorum." dedi.Galatasaray'a transferi ile ilgili de konuşan 21 yaşındaki stoper, Galatasaray'a gittiğini telefonda öğrendiğini söyledi. Genç stoper "7 Eylül tarihini asla unutamıyorum. Antrenmana giderken bir anda telefon çaldı. Aalborg teknik direktörü, hemen ofise gelmemi söyledi. Daha sonra arabada oturduk ve transferim hakkında konuştuk. Menajerimle telefonda konuşurken kulüp idarecileri Galatasaray ile transfer için anlaştığını söylediler. Bu yüzden bana sadece havaalanına gitmem söylendi. Takım arkadaşlarım ve personelle kısa bir vedalaşmanın ardından rota İstanbul'a döndü. Oradan İstanbul'a imza atana kadar 36 saat geçti ve bu süre zarfında gözümü kapatmadım. Çılgıncaydı." ifadelerini kullandı.15 Ocak 2001 yılında Danimarka, Aalborg'da doğan oyuncu, 1.90 boya sahip. Futbola doğduğu şehrin takımı Aalborg'un genç takımında başladı. 2018-2019 sezonu başında Aalborg'un 19 yaş altı takımına yükseldi. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, aynı sezon içinde A takıma yükselme başarısı gösterdi. 4 sezon burada forma giydikten sonra içinde bulunduğumuz sezon başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da iki kez Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken bu maçlarda bir de gol kaydetti.