GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 12:10

Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını düşürecek mi? 2022 ÖTV indirim çalışmalarında son durum

Uzun süredir devam eden ÖTV indirim çalışmaları ile ilgili son açıklama Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. İşte ÖTV indirimi matrahına ilişkin güncelleme ve konuyla ilgili son gelişmeler..

GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 12:10
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını düşürecek mi? 2022 ÖTV indirim çalışmalarında son durum


En son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapıldı. Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından son dönemde ÖTV indirimi durumu yeniden su yüzüne çıktı. İşte bu konuyla ilgili sorular ve cevaplar...

Kamuoyunun merakla beklediği otomobile ÖTV indirimi açıklaması Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, beklenenin aksine ÖTV'de indirime gitmeyi düşünmediğini ancak vergi matrahını artırmak için çalıştığını söyledi.

2022 ÖTV ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Matrah düzenlenmesi araç fiyatlarını düşürecek mi



En son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapıldı. Bu değişiklikle sisteme %60 ve %70 oranında ÖTV eklenmiş ve bazı tarifelerin taban değeri yükseltilmiştir. Örneğin, geçiş öncesi %80 ÖTV segmentinin diplerinde yer alan bazı modellerde %10'a varan fiyat indirimleri yaşanarak %70 ve %60 ÖTV kategorilerine girildi. İki model %80 ÖTV'nin altında kaldı. Ancak sonrasında döviz kurunun değer kazanması otomobil fiyatlarını yükseltmiş, ÖTV oranı düşük olan otomobillerin ÖTV'si %80'e yükselmiştir. Bu noktada Türkiye'de satılan iki model hariç tümü %80'in üzerinde ÖTV segmentine geçmiştir.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu duruma bağlı olarak, bozulan tedarik zincirleri, enerji krizleri ve artan maliyetler nedeniyle artan gümrüksüz otomobil fiyatlarının tüketiciler üzerinde katlanarak arttığını söyledi. Bozkurt, bir otomobilin gümrüksüz fiyatına yapılan 300 euroluk artışın 10 bin lira olarak tüketiciye yansıtılacağını açıkladı.

EN ERKEN YILBAŞI OLARAK SÖYLENİYOR

 Sektördeki böyle bir imaja rağmen Bakan Nabati'nin sözleri haklı olarak ortalığı karıştırdı. Nabati, temel güncelleme için bir tarih vermedi, ancak sektör kaynakları bunun yılın başında olmasını bekliyor. Bu arada sektör temsilcileri, not güncellemesinin yürürlüğe girmesi için mevcut sınırın en az 1,5 ila 2 kat artırılması gerektiğini dile getirdiler. Aksi takdirde ileride olabilecek olası bir fiyat artışının tabloyu güncel hale getireceği ve güncellemenin etkisinin geçmişte olduğu gibi kaybolacağı vurgulandı.

 Mevcut ÖTV sisteminde 353 bin TL ile 401 bin TL arasındaki araçlar %70 ÖTV dilimine, 401 bin TL üzeri araçlar ise %80 ÖTV dilimine girmektedir. Maliye Bakanlığı'na göre 2021 yılında ÖTV'nin toplam bütçe içindeki payı %4,7 idi ve bu payın 2022 sonunda %5,6'ya çıkması bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu ailesini yıkan haber! Bir anda fenalaştı, cansız bedeni morga kaldırıldı!
Kılıçdaroğlu ailesini yıkan haber! Bir anda fenalaştı, cansız bedeni morga kaldırıldı!
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!
Fahiş fiyat denetimine giren 21 işletmeye rekor ceza!
Fahiş fiyat denetimine giren 21 işletmeye rekor ceza!
EYT'den yararlanan kişiler işten çıkmak zorunda olacak mı?
EYT'den yararlanan kişiler işten çıkmak zorunda olacak mı?
Cumhurbaşkanı tarih verdi: Sözleşmeli kamu personelleri için kadro çanları çalıyor!
Cumhurbaşkanı tarih verdi: Sözleşmeli kamu personelleri için kadro çanları çalıyor!
Son Haberler
Antalyaspor yönetimi Haji Wright için kararını verdi. Golcü oyuncusunun bonservis ücretini belirledi
Antalyaspor yönetimi Haji Wright için kararını verdi. Golcü oyuncusunun...
Sürücüler ve üzerine araç kayıtlı olanlar! Duyuruldu: O tarihten sonra yüzde 50 indirim uygulanacak
Sürücüler ve üzerine araç kayıtlı olanlar! Duyuruldu: O tarihten...
Sivasspor'da Dia Saba performansıyla dikkatleri çekiyor
Sivasspor'da Dia Saba performansıyla dikkatleri çekiyor
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yeni dönem! MEB duyurdu: Ay sonunda başlıyor!
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yeni dönem! MEB duyurdu:...
Joao Pedro'un Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına yanıt geldi. Pedro'nun menajerinden sürpriz ayrılık açıklaması
Joao Pedro'un Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına yanıt geldi. Pedro'nun...
28 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyordu! Ebru Gündeş terk edildi: Ayrılık nedeni pes dedirtti!
28 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyordu! Ebru Gündeş...
Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd ara transfer döneminde Ankaragücü'ne imza atabilir
Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd ara transfer döneminde Ankaragücü'ne...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'dan radikal karar! Joshua King ile yolların ayrılmasını istedi
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'dan radikal karar! Joshua King ile yolların...
Sipahi dizi konusu ve oyuncuları
Sipahi dizi konusu ve oyuncuları
Paris Saint Germain Mauro Icardi için Galatasaray'dan isteyeceği bonservis ücretini belirledi
Paris Saint Germain Mauro Icardi için Galatasaray'dan isteyeceği bonservis...
En yalnız ev 10 milyon sterline satışta
En yalnız ev 10 milyon sterline satışta
Faizde rekor kıracağı beklenen Merkez Bankası’ndan yıl sonu dolar tahmini!
Faizde rekor kıracağı beklenen Merkez Bankası’ndan yıl sonu dolar...
Z Kuşağı çalışanları çabuk sıkılıyor
Z Kuşağı çalışanları çabuk sıkılıyor
Sokakları kadınlar için daha güvenli hale getirmekte motivasyonum kızlarım
Sokakları kadınlar için daha güvenli hale getirmekte motivasyonum...
Günlük burç yorumları: 20 Kasım 20222 Pazar
Günlük burç yorumları: 20 Kasım 20222 Pazar