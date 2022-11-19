Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını düşürecek mi? 2022 ÖTV indirim çalışmalarında son durum







2022 ÖTV ÇALIŞMALARINDA SON DURUM











EN ERKEN YILBAŞI OLARAK SÖYLENİYOR

En son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapıldı. Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından son dönemde ÖTV indirimi durumu yeniden su yüzüne çıktı. İşte bu konuyla ilgili sorular ve cevaplar... Kamuoyunun merakla beklediği otomobile ÖTV indirimi açıklaması Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, beklenenin aksine ÖTV'de indirime gitmeyi düşünmediğini ancak vergi matrahını artırmak için çalıştığını söyledi.En son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapıldı. Bu değişiklikle sisteme %60 ve %70 oranında ÖTV eklenmiş ve bazı tarifelerin taban değeri yükseltilmiştir. Örneğin, geçiş öncesi %80 ÖTV segmentinin diplerinde yer alan bazı modellerde %10'a varan fiyat indirimleri yaşanarak %70 ve %60 ÖTV kategorilerine girildi. İki model %80 ÖTV'nin altında kaldı. Ancak sonrasında döviz kurunun değer kazanması otomobil fiyatlarını yükseltmiş, ÖTV oranı düşük olan otomobillerin ÖTV'si %80'e yükselmiştir. Bu noktada Türkiye'de satılan iki model hariç tümü %80'in üzerinde ÖTV segmentine geçmiştir. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu duruma bağlı olarak, bozulan tedarik zincirleri, enerji krizleri ve artan maliyetler nedeniyle artan gümrüksüz otomobil fiyatlarının tüketiciler üzerinde katlanarak arttığını söyledi. Bozkurt, bir otomobilin gümrüksüz fiyatına yapılan 300 euroluk artışın 10 bin lira olarak tüketiciye yansıtılacağını açıkladı.Sektördeki böyle bir imaja rağmen Bakan Nabati'nin sözleri haklı olarak ortalığı karıştırdı. Nabati, temel güncelleme için bir tarih vermedi, ancak sektör kaynakları bunun yılın başında olmasını bekliyor. Bu arada sektör temsilcileri, not güncellemesinin yürürlüğe girmesi için mevcut sınırın en az 1,5 ila 2 kat artırılması gerektiğini dile getirdiler. Aksi takdirde ileride olabilecek olası bir fiyat artışının tabloyu güncel hale getireceği ve güncellemenin etkisinin geçmişte olduğu gibi kaybolacağı vurgulandı. Mevcut ÖTV sisteminde 353 bin TL ile 401 bin TL arasındaki araçlar %70 ÖTV dilimine, 401 bin TL üzeri araçlar ise %80 ÖTV dilimine girmektedir. Maliye Bakanlığı'na göre 2021 yılında ÖTV'nin toplam bütçe içindeki payı %4,7 idi ve bu payın 2022 sonunda %5,6'ya çıkması bekleniyor.