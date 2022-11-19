Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını düşürecek mi? 2022 ÖTV indirim çalışmalarında son durum

En son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapıldı. Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından son dönemde ÖTV indirimi durumu yeniden su yüzüne çıktı. İşte bu konuyla ilgili sorular ve cevaplar... Kamuoyunun merakla beklediği otomobile ÖTV indirimi açıklaması Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, beklenenin aksine ÖTV'de indirime gitmeyi düşünmediğini ancak vergi matrahını artırmak için çalıştığını söyledi.
2022 ÖTV ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
En son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapıldı. Bu değişiklikle sisteme %60 ve %70 oranında ÖTV eklenmiş ve bazı tarifelerin taban değeri yükseltilmiştir. Örneğin, geçiş öncesi %80 ÖTV segmentinin diplerinde yer alan bazı modellerde %10'a varan fiyat indirimleri yaşanarak %70 ve %60 ÖTV kategorilerine girildi. İki model %80 ÖTV'nin altında kaldı. Ancak sonrasında döviz kurunun değer kazanması otomobil fiyatlarını yükseltmiş, ÖTV oranı düşük olan otomobillerin ÖTV'si %80'e yükselmiştir. Bu noktada Türkiye'de satılan iki model hariç tümü %80'in üzerinde ÖTV segmentine geçmiştir. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu duruma bağlı olarak, bozulan tedarik zincirleri, enerji krizleri ve artan maliyetler nedeniyle artan gümrüksüz otomobil fiyatlarının tüketiciler üzerinde katlanarak arttığını söyledi. Bozkurt, bir otomobilin gümrüksüz fiyatına yapılan 300 euroluk artışın 10 bin lira olarak tüketiciye yansıtılacağını açıkladı.