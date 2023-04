Matthew Perry, kitabından Keanu Reeves şakasını kaldıracak

ABD sitcom dizi Friends’te Chandler Bing'i canlandıran yıldız, anıları ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'de’ oyuncu Keanu Reeves’e defalarca atıfta bulundu.Geçen yıl yayınlanan, Perry'nin anıları, kariyeri boyunca madde bağımlılığı ile mücadelesini anlattı. İçinde, 1988 yapımı A Night in the Life of Jimmy Reardon filmindeki rol arkadaşı Phoenix'i zamanının "çok ilerisinde" bir dahi olarak tanımlıyor. Perry kitabında, "River güzel bir adamdı, içi ve dışının bu dünya için fazla güzel olduğu ortaya çıktı. Neden River Phoenix ve Heath Ledger gibi özgün düşünürler ölüyor da Keanu Reeves hâlâ aramızda?" sözlerine yer verdi.Phoenix, aşırı dozda kokain ve eroin aldıktan sonra 23 yaşında 1993 yılında öldü. Heath Ledger, 2008 yılında yanlışlıkla aşırı dozda reçeteli ilaç almaktan öldü. Los Angeles Times Kitap Festivali'ne konuşan Perry, "Aynı sokakta yaşadığım için onun adını seçtim. Ondan alenen özür diledim.” dedi.