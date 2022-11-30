Mauna Loa: Dünyanın en büyük yanardağının içinde neler oluyor?













Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa 1984'ten bu yana ilk kez patlıyor. Lavlar yanardağın kenarından 1.000C sıcaklıkta akıyor, ancak uzmanlar bunun henüz yerel halk için büyük bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.Hawaii dilinde "uzun dağ" anlamına gelen Mauna Loa, dünyanın en büyük aktif yanardağıdır. 5,271 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve Hawaii'nin Büyük Adası'nı oluşturan beş volkan zincirinden biridir. Bu yanardağ tek başına tüm adanın yarısını kaplamaktadır.Mauna Loa'nın ve komşu yanardağların altında, Dünya'nın derinliklerindeki bir "sıcak nokta "dan magma adı verilen aşırı ısınmış malzeme püskürmektedir. İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nde volkanolog olan Dr. Carmen Solana, "Kimse bu sıcak noktanın neden var olduğunu tam olarak bilmiyor ancak Dünya'nın mantosundaki radyoaktif maddenin bozunmasından kaynaklanıyor olabilir." dedi Mauna Loa, kayıtlara geçen ilk patlamanın gerçekleştiği tarih olan 1843'ten bu yana 33 kez patlamıştır. Bu ortalama olarak her beş buçuk yılda bir patlama anlamına gelmektedir. Ancak son patlama neredeyse 40 yıl önce gerçekleşmiştir. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Andrew Hooper, "Son 10 yılda magmanın yükseldiğine dair bazı işaretler vardı," diyor, "ancak şimdiye kadar herhangi bir patlama olmadı."Hooper, Mauna Loa'daki mevcut patlamanın yeni nesil bilim insanlarına yanardağın nasıl çalıştığını inceleme şansı verdiğini söylüyor.