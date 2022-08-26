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26 Ağustos 2022 - 15:37

Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a geliyor! Cimbom transferde mutlu sona çok yakın

Bu sezon transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galatasaray, forvet transferiyle büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

SPOR
26 Ağustos 2022 - 15:37
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Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a geliyor! Cimbom transferde mutlu sona çok yakın


Spor Toto Süper Lig'de yeni başkanı Dursun Özbek ile birlikte yeni sezonda Oliveira ve Teixeira transferleri başta olmak üzere hareketli haftalar geçiren Galatasaray, forvet transferinde bombayı patlatmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Forvet transferi dört gözle bekleniyor

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin Mauro Icardi transferi için çok ciddi bir çalışma yürüttüğü ortaya çıkmıştı.



Mauro Icardi Galatasaray

Bir süredir Fransız devi PSG ile Icardi'nin transferi için görüşme halinde olan Galatasaray, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Transferde büyük aşama kaydedildi

Kiralama anlaşması gereği Galatasaray'ın Icardi'nin senelik ücretini karşılaması gerekirken, transferdeki tek engelin bu olduğu öğrenildi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı söylenirken, senelik ücretini karşılayabilmek adına sponsor arayışında olan sarı kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Önümüzdeki hafta içerisinde Galatasaray'ın Mauro Icardi transferini tamamlaması bekleniyor.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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