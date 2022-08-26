Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a geliyor! Cimbom transferde mutlu sona çok yakın







Forvet transferi dört gözle bekleniyor







Transferde büyük aşama kaydedildi

Spor Toto Süper Lig'de yeni başkanı Dursun Özbek ile birlikte yeni sezonda Oliveira ve Teixeira transferleri başta olmak üzere hareketli haftalar geçiren Galatasaray, forvet transferinde bombayı patlatmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin Mauro Icardi transferi için çok ciddi bir çalışma yürüttüğü ortaya çıkmıştı.Bir süredir Fransız devi PSG ile Icardi'nin transferi için görüşme halinde olan Galatasaray, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.Kiralama anlaşması gereği Galatasaray'ın Icardi'nin senelik ücretini karşılaması gerekirken, transferdeki tek engelin bu olduğu öğrenildi. Mauro Icardi'nin Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı söylenirken, senelik ücretini karşılayabilmek adına sponsor arayışında olan sarı kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Önümüzdeki hafta içerisinde Galatasaray'ın Mauro Icardi transferini tamamlaması bekleniyor.