SPOR
16 Kasım 2022 - 14:50

Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları

Galatasaray'ın Dünya yıldızı futbolcusu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşerken, golcü oyuncudan açıklama geldi.

SPOR
16 Kasım 2022 - 14:50
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Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezon başında transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getiren Mauro Icardi, sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Golcü oyuncunun sergilediği performansın her geçen gün artmasının ardından Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönünde haberler de iyice artmaya başlayınca yaşanan bu belirsizlik büyük bir merak konusu haline gelmişti.



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Icardi'den flaş transfer açıklaması

Galatasaray yönetimiyle sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Mauro Icardi'nin yaptığı görüşme sarı kırmızılı taraftarların içine adeta su serpti. Icardi, yönetime yaptığı açıklamalarda;

' Galatasaray'a imza attığım günden bu yana gerçekten çok mutluyum. Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Buraya alışma konusunda bir problem çekmedim. Performansım her geçen gün artıyor, burada bana duyulan güvenin ne kadar fazla olduğunu da biliyorum. Bana duyulan bu güveni boşa çıkarmayacağım, takımdan ayrılmak gibi bir niyetim kesinlikle yok, hiçbir yere gitmiyorum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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