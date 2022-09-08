Mauro Icardi, İstanbul'a geldi













Transferin son günlerinde Galatasaray hücum hattına takviye gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Arjantinli futbolcuyu birden fazla sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 29 yaşındaki futbolcu, taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Burada inanılmaz bir atmosfer var. Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur ile 2 aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla bundan sonra kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı ve kalacakları otele hareket etti.Icardi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.Arjantinli futbolcu kariyerinde Paris Saint Germain dışında Sampdoria ve Inter'de forma giydi.