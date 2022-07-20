Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini cesurca sergiledi!













Wanda Nara, tüm güzelliğini cesurca sergiledi

Ünlü futbolcu Maxi Lopez ile evli olduğu dönemlerde eşinin takım arkadaşı Arjantinli yıldız Mauro İcardi ile birlikte olan Wanda Nara, ihanet sonrası eşinden ayrılmış ve İcardi ile evlenmişti.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve birbirinden cesur pozlarını arka arkaya paylaşan Wanda Nara, son paylaşımı ile takipçilerini büyüledi. Ibıza'da tatil yapan Nara, tail fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken tanga mayolu pozuyla en çok konuşulanlar arasına girdi.En son havuz başındayken çektirdiği pozlarını paylaşan Wanda Nara, lacivert tangalı mayosu ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kalçalarını cesurca sergileyen Nara,'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Instagram hesabında 5,9 milyon takipçiye sahip Wanda Nara, tanga moyolu pozuyla tüm güzelliğini gözler önüne serdi. Nara'nın paylaşımı kısa sürede 13 binden fazla beğeni alırken yüzlerce de yorum aldı. İşte, Wanda Nara'nın beğeni rekoru kıran pozu;