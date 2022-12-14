Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili flaş iddia!













Arjantin'den müthiş iddia!

Mauro Icardi'nin kariyeri

Galatasaray sezon başında Okan Buruk önderliğinde yeni bir yapılanmaya giderek yıldız isimleri kadrosuna kattı. Bu isimler arasında öne çıkan Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in transferleri, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.Özellikle Mauro Icardi'nin transferi Avrupa futbolunda da ses getirdi. Takıma ilk katıldığı günlerde henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Okan Buruk tarafından ilk 11'de şans verilemeyen Arjantinli yıldız ilerleyen haftalarda takımın vazgeçilmez ismi oldu. Süper Lig 'de altı maçta forma şansı bulan yıldız oyuncu, dört kez gol sevinci yaşarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.Lige verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarının ilk etabını Florya'da sürdüren Mauro Icardi bir idman sırasında topuk pası verirken sakatlık yaşadı ve ülkesi Arjantin'e döndü.Arjantin'de bir kanalın canlı yayınında İcardi ile ilgili soruya Arjantinli usta gazeteci Rodrigo Lussich şöyle cevap verdi: "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu. Bir diğer konuşmacı Paulo Varela ise konu ile alakalı şunları söyledi: "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil."Arjantinli golcü kariyerine Serie A ekibi Sampdoria'da başladı. İki yıl burada forma giyen Icardi daha sonra bir başka Serie A ekibi İnter'e transfer oldu. Burada 6 sezon geçiren yıldız golcü, 2019-2020 sezonunda Fransız devi PSG'ye transfer oldu. Arjantinli golcü sezon başında Galatasaray'a kiralandı. Kariyeri 350 maça çıkan Mauro İcardi bu maçlarda 177 gol, 36 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca 19 sarı kart gören futbolcu, hiç kırmızı kart görmedi.