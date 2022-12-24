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24 Aralık 2022 - 09:41

Mauro Icardi ve Enner Valencia için flaş iddia

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcüleri Enner Valencia ile Mauro Icardi için flaş iddia ortaya atıldı.

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24 Aralık 2022 - 09:41
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Mauro Icardi ve Enner Valencia için flaş iddia


Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları transfer etmiş ve transfer dönemine adeta damga vurmuştu.

Bu isimlerden Mauro Icardi sezona istediği gibi başlamasa da 4 gol, 3 asist kaydetmişti.

Transfer iddiaları çoğalıyor!



Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den bir sezonluğuna kiraladığı oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.Arjantin Ligi ekibi Newell's Old Boys'un, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'yi kiralamak istediği öğrenildi. Ayrıca Newell's Old Boys'un Haziran ayı için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Süper Lig'in iki dev kulübünün de golcülerine talibin aynı anda çıkmış olması büyük bir etki yaratırken, iki isim için de taliplerin oldukça ciddi olduğu da iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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