MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 17:07

Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz verdi!

Kızını kucağına almaya hazırlanan güzeller güzeli oyuncu Demet Evgar sosyal medyayı aktif kullanıyor. Demet Evgar'ın su altındaki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 17:07
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Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz verdi!


6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile yakın zamanda dünya evine giren ve yakın zamanda kızını kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı su altındaki fotoğrafına binlerce yorum yağdı. Demet Evgar'ın su altı fotoğrafı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demet Evgar su altı paylaşımı

6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile yakın zamanda dünya evine giren 42 yaşındaki Demet Evgar kızını kucağına almak için gün sayıyor. Demet Evgar sosyal medya hesabından bebeğiyle fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Hayranları ve takipçileri Evgar'ın karnı burnunda fotoğraflarına binlerce övgü dolu yorum ve beğeni yağdırıyor.



Demet Evgar

 Doğumundan önce eşiyle birlikte dinlenmek için Bodrum tatiline giden Evgar'ın havuz başındaki fotoğrafına ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan 'ay ağlayacağım şimdi' yorumu gelmişti. Demet Evgar sosyal medya hesabında son olarak su altında verdiği pozu paylaştı ve güzel oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni geldi. 

Demet Evgar Su Altı Fotoğrafları

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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