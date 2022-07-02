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EĞİTİM
02 Temmuz 2022 - 14:40
Güncelleme: 02 Temmuz 2022 - 14:40

Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler

Mavi diplomama nedir sorusu son günlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Üniversite eğitimi almaya hazırlanan öğrenciler mavi diploma neren üniversiteler hangileridir sorusunu araştırıyor. Mavi diploma öğrencileri birçok alanda avantaj sağlıyor.

EĞİTİM
02 Temmuz 2022 - 14:40
Güncelleme: 02 Temmuz 2022 - 14:40
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Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler


Yurt dışına seyahat etmek, iş fırsatları yakalamak adına birçok üniversite öğrencisi kariyerlerini bu doğrultuda sürdürüyor. Bu imkanları gençlere sağlayan bazı üniversitelerde bulunuyor. Ülkemizde bazı üniversiteler mavi diploma vermektedir.

Mavi diploma uluslararası diploma olarak yurt dışında da ülkelerin mezun olan öğrenciyi mezun olduğu bölümle değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu diploma kişiye denklik unvanı verir. Yani Türkiye’de mavi diploma mezunu olan kişi yurt dışında da mezun olduğu bölüme göre bir işte çalışmaya uygun görülür.

Mavi diploma nedir, ne işe yarar?



Mavi diploma mezun olunan üniversiteden uluslararası standartlara uygun şekilde eğitim alındığını gösteren belgedir. Bu belge Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir. Buna göre diplomaya sahip olan kişiler Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde eğitim ve iş imkanına sahip olur. Hem yurt dışında hem de içinde iş başvurularında Mavi diploma sahipleri bir adım önde görülmektedir.

Mavi diploma alma şartları

Yüksek Öğretim Kurumu 2005 yılında yayınladığı yönetmelik içeriğine göre ülkeler arasında öğrenci odaklı olmaları gerektiğini ve bağımsız bir kuruluş tarafından üniversitelerin denetlenmesini sağlar. Bu belge için eğitim alınan üniversitenin mavi diplomam verme şartlarına uygun olmasıdır.

Üniversitelerdeki teori ve pratik eğitimlerin tamamını başarıyla geçen kişi mavi diploma almaya hak kazanır.

Mavi diploma hangi ülkelerde geçerlidir?

Mavi diplomam Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. Bunun yanı sıra alınan uluslararası standartlara uygun diploma kişiye ABD başta olmak üzere Kanada, Çin, Ukrayna ve Japonya gibi dünyanın birçok ülkesinde avantaj sağlamaktadır.

Mavi diploma avantajları

Yurt dışında eğitim almaya devam edilebilir.

Alınan eğitimin kalitesini arttırır.

Akademik kariyer yapmak için yurt dışında kabul görülür.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitime devam edilir.

Mavi diploma veren üniversiteler

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gediz Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hava Harp Okulu

İnönü Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Bilgi University

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kafkas Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

EDİTOR
OKAN BAYDENK
OKAN BAYDENK
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