Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler







Mavi diploma nedir, ne işe yarar?







Mavi diploma alma şartları

Mavi diploma hangi ülkelerde geçerlidir?

Mavi diploma avantajları

Mavi diploma veren üniversiteler

Yurt dışına seyahat etmek, iş fırsatları yakalamak adına birçok üniversite öğrencisi kariyerlerini bu doğrultuda sürdürüyor. Bu imkanları gençlere sağlayan bazı üniversitelerde bulunuyor. Ülkemizde bazı üniversiteler mavi diploma vermektedir.Mavi diploma uluslararası diploma olarak yurt dışında da ülkelerin mezun olan öğrenciyi mezun olduğu bölümle değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu diploma kişiye denklik unvanı verir. Yani Türkiye’de mavi diploma mezunu olan kişi yurt dışında da mezun olduğu bölüme göre bir işte çalışmaya uygun görülür.Mavi diploma mezun olunan üniversiteden uluslararası standartlara uygun şekilde eğitim alındığını gösteren belgedir. Bu belge Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir. Buna göre diplomaya sahip olan kişiler Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde eğitim ve iş imkanına sahip olur. Hem yurt dışında hem de içinde iş başvurularında Mavi diploma sahipleri bir adım önde görülmektedir.Yüksek Öğretim Kurumu 2005 yılında yayınladığı yönetmelik içeriğine göre ülkeler arasında öğrenci odaklı olmaları gerektiğini ve bağımsız bir kuruluş tarafından üniversitelerin denetlenmesini sağlar. Bu belge için eğitim alınan üniversitenin mavi diplomam verme şartlarına uygun olmasıdır.Üniversitelerdeki teori ve pratik eğitimlerin tamamını başarıyla geçen kişi mavi diploma almaya hak kazanır.Mavi diplomam Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. Bunun yanı sıra alınan uluslararası standartlara uygun diploma kişiye ABD başta olmak üzere Kanada, Çin, Ukrayna ve Japonya gibi dünyanın birçok ülkesinde avantaj sağlamaktadır.Yurt dışında eğitim almaya devam edilebilir.Alınan eğitimin kalitesini arttırır.Akademik kariyer yapmak için yurt dışında kabul görülür.Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitime devam edilir.Adıyaman ÜniversitesiAdnan Menderes ÜniversitesiAfyon Kocatepe ÜniversitesiAkdeniz ÜniversitesiAnadolu ÜniversitesiAtatürk ÜniversitesiAtılım ÜniversitesiBahçeşehir ÜniversitesiBalıkesir ÜniversitesiBaşkent ÜniversitesiBeykent ÜniversitesiBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilkent ÜniversitesiBozok ÜniversitesiBülent Ecevit ÜniversitesiCelal Bayar ÜniversitesiÇağ ÜniversitesiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇukurova ÜniversitesiDokuz Eylül ÜniversitesiDumlupınar ÜniversitesiDüzce ÜniversitesiEge ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiFatih ÜniversitesiFırat ÜniversitesiGazi ÜniversitesiGaziantep ÜniversitesiGaziosmanpaşa ÜniversitesiGebze Yüksek Teknoloji EnstitüsüGediz ÜniversitesiGümüşhane ÜniversitesiHacettepe ÜniversitesiHava Harp Okuluİnönü Üniversitesiİstanbul Arel Üniversitesiİstanbul Bilgi Universityİstanbul Üniversitesiİstanbul Aydın Üniversitesiİzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüKafkas ÜniversitesiKarabük ÜniversitesiKaradeniz Teknik ÜniversitesiKaramanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKırıkkale ÜniversitesiKilis 7 Aralık ÜniversitesiKocaeli ÜniversitesiKoç ÜniversitesiMaltepe ÜniversitesiMarmara ÜniversitesiMehmet Akif Ersoy ÜniversitesiMersin ÜniversitesiMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMustafa Kemal ÜniversitesiMuş Alparslan ÜniversitesiNamık Kemal ÜniversitesiNevşehir ÜniversitesiNiğde ÜniversitesiOkan ÜniversitesiOndokuz Mayıs ÜniversitesiOrdu ÜniversitesiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiÖzyeğin ÜniversitesiPamukkale ÜniversitesiSabancı ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiSüleyman Demirel ÜniversitesiTrakya ÜniversitesiUludağ ÜniversitesiUşak ÜniversitesiYaşar Üniversitesi