O3 Medya'nın yeni dizisi "Mavi Sürgün"ün oyuncu kadrosundaki isimler netlik kazandı. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak, Mavi Sürgün'ün kadrosuna katılacak. Önce Güney Amerika'da ardından Türkiye'de yayınlanacak olan O3 Medya'nın Mavi Sürgün dizisinin toplam 26 bölüm olan çekimleri plan aşamasında. Güney Amerika'da bir Televizyon kanalı için çekilen Mavi Sürgün dizisi Güney Amerika'nın ardından Türkiye'de de yayınlanacak. Ege bölgesinde çekilecek olan Mavi Sürgün dizisini Nezaket Coşkun yönetecek, yapımcılığını ise O3 Medya yapacak.
Dizi
04 Eylül 2022 - 02:24
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
O3 Medya tarafından hazırlanan Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu merak konusu oldu. Mavi Sürgün dizisinde rol alacak olan oyuncular netlik kazandı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Dizi
04 Eylül 2022 - 02:24
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