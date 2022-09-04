Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Mavi Sürgün Oyuncuları

Caner Cindoruk

Damla Sönmez

Serkan Altunorak

O3 Medya'nın yeni dizisi "Mavi Sürgün"ün oyuncu kadrosundaki isimler netlik kazandı. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak, Mavi Sürgün'ün kadrosuna katılacak. Önce Güney Amerika'da ardından Türkiye'de yayınlanacak olan O3 Medya'nın Mavi Sürgün dizisinin toplam 26 bölüm olan çekimleri plan aşamasında. Güney Amerika'da bir Televizyon kanalı için çekilen Mavi Sürgün dizisi Güney Amerika'nın ardından Türkiye'de de yayınlanacak. Ege bölgesinde çekilecek olan Mavi Sürgün dizisini Nezaket Coşkun yönetecek, yapımcılığını ise O3 Medya yapacak.Son olarak Kadın ve Sadakatsiz dizisinde rol alan Caner Cindoruk, 1980 yılında Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi İşletme Yüksek mezunu olan Cindoruk, özellikle Hanımın Çiftliği, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Aramızda Kalsın dizilerinde oldukça sevilmişti. Cindoruk 185 cm boyunda, 74 kg ve 42 yaşında. Cansu Dere ile adı anılan Caner Cimdoruk'un sevgilisi yok.En son Aziz dizisinde yer alan Damla Sönmez, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde keman eğitimi alan Damla Sönmez, önce Emret Komutan dizisiyle tanındı, ardından Güllerin Savaşı dizisiyle yıldız oldu. Çukur ve Masum Değiliz de rol aldığı dizilerden biriydi.Serkan Altunorak'ın başrol oyuncusu olarak Mavi Sürgün oyuncu kadrosuna katılacak. Son olarak Mavi Sürgün oyuncu kadrosuna katılacak. Netflix dizisi Zeytin Ağaçları dizisinde rol alan Serkan Altunorak 24 Aralık 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Serkan Altınorak, Muhteşem Yüzyıl ve Güzel gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. Serkan Altınorak 1.77 cm ve 73 kg’dır. Tuba Büyüküstün ile uzun süredir aşk yaşayan Serkan Altınorak, bekardır.