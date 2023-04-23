'Mavi tik" ücreti Twitter'da kaosu getirdi













Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın sosyal medya sitesini daha karlı hale getirme girişimi karışıklığa neden oldu, doğrulanmış hesapların kontrolü yitirildi. Birçok ünlü ve yüksek takipçi sayılı profil doğrulama işaretlerini kaybederken sahte hesaplar sitede karmaşaya sebep oldu.Ünlü sunucu Oprah Winfrey, Eski ABD başkanı Donald Trump, milyonlarca takipçili futbolcular Cristiano Ronaldo ve Neymar da mavi tiklerini kaybedenler arasındaydı. Diğer yandan Musk, ünlü yazar Stephen Kıng ve efsanevi basketbolcu Lebron James'in hesaplarının ücretlerini kendisi ödediğini, bu sebeple mavi tiklerinin kaldığını açıkladı.Musk, Twitter'da 'onaylı hesap' anlamına gelen mavi tik rozetini ücretli hale getirmişti. Milyonlarca takipçileri olan kamu kuruluşları, medya şirketleri ve ünlü isimlerin birçoğu da, aylık 8 dolar ödemeyi kabul etmedi.