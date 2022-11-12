TEKNOLOJİ
12 Kasım 2022 - 21:42

Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinde olan emojilerin de anlamları merak ediliyor. Peki WhatsApp kalpler ne anlama geliyor? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
12 Kasım 2022 - 21:42
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Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları


Yakınlarıyla iletişim kurmak için insanların en çok tercih ettiği WhatsApp uygulamasında bulunan kalp emojilerinin anlamları merakla araştırılıyor. Peki WhatsApp kalplerin renklere göre anlamları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP KALPLERİNİN ANLAMLARI

WhatsApp uygulamasında bulunan kalplerin renklerine göre anlamları şu şekilde;



Whatsapp Kalp Emoji anlamları

Kırmızı kalp: Kırmızı kalp saf aşk duygusu ile eşleştiriliyor. Tutku, sevgi, romantizm için ve bazı insanlar tarafından arkadaşlık için kullanılıyor.

Turuncu kalp: Turuncu kalp emojisi genel olarak arkadaşlık, dostluk sevgisi için kullanılıyor.

Sarı kalp: Sarı kalp emojisi, gün doğumu, saflık, bahar, yeni başlangıç gibi anlamlar taşıyor. Emoji olarak ise genel olarak iyimserlik ve mutluluk için tercih ediliyor.

Mavi kalp: Mavi rengi genel olarak sadakat, barış ve güveni temsil eder. Emojisi ise derin dostluk için kullanılırken aynı zamanda çekici ve arzu için de kullanılabilmektedir. Bunun BDSM ilişkiler için tercih edildiği de biliniyor.

Mor kalp: Mor rengi şefkat ve ilgiyi temsil ederken genel olarak aile ilişkileri için tercih edilen bir emojidir.

Siyah kalp: Sert ve karanlık şeylerin anlamını taşıyan siyah emoji insanların üzüntüleri ve acıları için kullanılıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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