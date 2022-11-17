SPOR
17 Kasım 2022 - 16:33

Maviler'de devrim hazırlığı

Yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaptırımlara maruz kalan Abramoviç tarafından satılan, bu süreçte oldukça zor zamanlar yaşayan Chelsea için pek çok yeni dedikodu ortalarda dolaşıyor. Yakın zaman önce yaşanan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Tomas Tuchel'le yolları ayıran Chelsea hoca ve kulüp sahibi değişikliği sonrası özlenen sportif başarılar için ciddi bir reform arefesinde olunduğu konuşulmakta.

SPOR
17 Kasım 2022 - 16:33
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Maviler'de devrim hazırlığı


Yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaptırımlara maruz kalan Abramoviç tarafından satılan, bu süreçte oldukça zor zamanlar yaşayan Chelsea için pek çok yeni dedikodu ortalarda dolaşıyor. Yakın zaman önce yaşanan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Tomas Tuchel'le yolları ayıran Chelsea hoca ve kulüp sahibi değişikliği sonrası özlenen sportif başarılar için ciddi bir reform arefesinde olunduğu konuşulmakta.

Maviler Ousmane Dembele'nin peşine düştü. Fransız forvet, yaz aylarında Barcelona ile sözleşme yenilemeden önce uzun bir süre Stamford Bridge'e transfer olmak istiyordu. Ancak bu anlaşma Dembele'nin geleceğiyle ilgili spekülasyonları susturmadı çünkü sözleşmesi onu Katalanlara sadece 2024'e kadar bağlıyor. Haberlere göre Chelsea, Dembele'nin serbest kalma maddesinde belirtilen miktarı karşılamaya hazır, ancak bu tutarın tam olarak ne kadar olduğunu kimse bilmiyor gibi görünüyor. Tahminlerin çoğu bedelin 40-50 milyon sterlin arasında olduğu yönünde.



mavilerde devrim hazırlıığ

Bütçeleri yüksek oyunculara veda edilebilir

Bütçesel anlamda sınırda olan Maviler, N'Golo Kante ve Edouard Mendy'yi kadro dışı bırakarak maaş bütçelerinde yer açabilir. Kante sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirirken Inter Milan ve Juventus'un orta saha oyuncusunu önümüzdeki yaz serbest olarak kadrosuna katmak için mücadele ettiği söyleniyor.

Teknik direktör Graham Potter ile pek iyi anlaşamadığı konuşulan Mendy ise sezonun büyük bölümünde kenarda kaldı. Yeni teknik direktörün tercih ettiği kaleci Kepa Arrizabalaga olurken, Mendy son haftalarda sadece İspanyol oyuncunun sakatlığı nedeniyle sahada yer aldı. Bu durumdan memnun olmayan Mendy'nin ise Ligue 1'e geri dönmeyi düşündüğü konuşuluyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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