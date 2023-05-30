Mayıs ayı sonuna özel dev indirim! Tarım Kredi Marketlerinde poşetleri dolduracak fırsat! O üründe sadece 25,90 TL'ye satılacak

Tarım kredi Kooperatif marketleri, müşterilerine 31 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim kampanyalarını duyurdu. Bu hafta, 57 farklı üründe indirimler devam ediyor ve müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor. Türk Lirası bazında belirtilen fiyat indirimleriyle birlikte, birçok ürünün fiyatları oldukça düşük seviyelere indirildi. Örneğin, 850 gramlık süzme peynir 77.90 Türk Lirası, küp şeker 24.50 Türk Lirası, yoğurt 36.90 Türk Lirası, nohut 29.50 Türk Lirası ve hasta bezi 219.90 Türk Lirası olarak belirlendi. Tarım Kredi Market'in ay sonu indirimlerinde yoğurt çeşitleri geniş bir seçenek sunuyor. Doğal ve lezzetli yoğurtlar, cazip indirimlerle müşterilere sunuluyor. Peynir severler için de çeşitli peynirlerde büyük indirimler mevcut. Kaliteli peynir çeşitleri, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Ayrıca, ay sonu indirimleri kapsamında ayçiçek yağı fiyatlarında da önemli bir düşüş yaşanıyor. Sağlıklı ve doğal ayçiçek yağını daha ekonomik bir şekilde satın alma fırsatı bulunuyor. Bu indirimlerle müşteriler, gıda ihtiyaçlarını daha hesaplı bir şekilde karşılayabilecekler. Tarım Kredi Market'in ay sonu indirimleri, müşterilere kaliteli ve taze ürünleri uygun fiyatlarla sunma amacını taşıyor. Bu indirimlerden yararlanmak için müşterilerin marketlerin yayımladığı güncel katalogları takip etmeleri ve indirimli ürünleri kaçırmamaları önemlidir.