Mayıs ayı tatil ayı oluyor! MEB'den flaş karar çıktı: Öğrenciler günlerce tatil yapacak







MEB AÇIKLADI!







İŞTE MAYIS AYI TATİLLERİ

Mayıs ayı öğrenciler için heyecan verici bir tatil fırsatı sunuyor! 10 günlük tatil dönemi boyunca öğrenciler rahat bir nefes alacaklar. İşte öğrencilerin mutlulukla karşılayacağı tatil günleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulduMilli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sevinçle karşılayacağı bir haberi duyurdu. Mayıs ayı, öğrenciler için 10 günlük bir tatil fırsatı sunacak. MEB, ara tatil ve resmi tatillerin birleşmesiyle öğrencilere bu fırsatı sunacak. Şimdi ise MEB, Mayıs ayındaki resmi tatil günlerini açıkladı. Hangi günler tatil olacak? İşte sorunun cevabı... Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sevinçle karşılayacağı tatil günlerini duyurdu. Mayıs ayında öğrenciler, ara tatil ve resmi tatillerin birleşimiyle 10 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar. Şimdi ise MEB, Mayıs ayındaki resmi tatil günlerini açıkladı. Bu tatiller öğrenciler için peş peşe sıralandı. İşte tatil ayı Mayıs ayının tatil günleri...Mayıs ayı, öğrencilere peş peşe tatiller sunuyor! İlk olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle hafta sonu tatili ile birleşerek öğrenciler 3 gün tatil yapacaklar. Ancak, okul kursları devam eden öğrencilerin 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler nedeniyle 13-14 Mayıs tarihlerinde resmi tatil yapılacak. Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da Cuma gününe denk geldiği için öğrenciler Perşembe'den Pazartesi'ye kadar 3 gün tatil yapacaklar.