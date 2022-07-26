Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bulaş hızı oldukça yüksek olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili salgın alarmı vermişti. Bu bildirinin hemen ardından ise Avrupa İlaç Ajansı (EMA) maymun çiçeği virüsüne karşı aşı geliştirme çalışması başlatan Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic'e onayını gönderdi. AB Komisyonu tarafından yapılan bir başka açıklamada ise Bavarian Nordic ileç şirketine (BAVA.CO) aynı zamanda maymun çiçeği aşısı için pazarlama izninin de verildiği bildirildi.
Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi tarafından dünya kamuoyuna yayınlanan son verilerine göre toplamda 27 AB ülkesinde çıktığı günden bu güne kadar 8 bin 697 maymun çiçeği vakası görüldü. Vaka sayıları çokluğunda ise İspanya, Almanya, Fransa listenin ilk sıralarında yer alırken en az vakaların Bulgaristan, Letonya ve Slovakya'da olduğu aktarıldı.