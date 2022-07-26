DÜNYA
26 Temmuz 2022 - 00:10

Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) DSÖ'nün salgın olarak nitelendirdiği ve acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüne karşı aşı geliştirme çalışması başlatan Danimarkalı biyoteknoloji şirketine onayını verdi. Hollanda'da ise risk grubunda olan kişilerin salgına karşı aşılama çalışmaları başlatıldı.

DÜNYA
26 Temmuz 2022 - 00:10
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Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bulaş hızı oldukça yüksek olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili salgın alarmı vermişti. Bu bildirinin hemen ardından ise Avrupa İlaç Ajansı (EMA) maymun çiçeği virüsüne karşı aşı geliştirme çalışması başlatan Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic'e onayını gönderdi. AB Komisyonu tarafından yapılan bir başka açıklamada ise Bavarian Nordic ileç şirketine (BAVA.CO) aynı zamanda maymun çiçeği aşısı için pazarlama izninin de verildiği bildirildi.

Mayısmun çiçeği aşısı



Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi tarafından dünya kamuoyuna yayınlanan son verilerine göre toplamda 27 AB ülkesinde çıktığı günden bu güne kadar 8 bin 697 maymun çiçeği vakası görüldü. Vaka sayıları çokluğunda ise İspanya, Almanya, Fransa listenin ilk sıralarında yer alırken en az vakaların Bulgaristan, Letonya ve Slovakya'da olduğu aktarıldı.

Hollanda aşı uygulama çalışmalarına başladı

Hollanda Halk Sağlığı'ndan yapılan bir açıklamada Amsterdam ve Lahey kentlerindeki sağlık merkezlerinde maymun çiçeği salgınına karşı ilk aşılamaların başlatıldığı belirtilirken söz konusu aşının iki doz halinde yapılacağı ve ikinci dozun ilk doz tarihinde dört hafta uygulanacağı kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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