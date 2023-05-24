Mayısosunu giydi havuz başında poz verdi! Nefise Karatay’ın kusursuz fiziğine iltifat yağmuru yağdı













NEFİSE KARATAY'IN HAVUZ BAŞI FOTOĞRAFI

Nefise Karatay, eski bir oyuncu, manken ve sunucu olarak tanınan bir isimdir ve sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaktadır. Geçmişte büyük ilgi gören bir dönemde, Nefise Karatay 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenmiş ve 2015 yılında kızları Mayısa'yı dünyaya getirmiştir. Bu mutlu haber, hayranları tarafından sevinçle karşılanmıştır.Nefise Karatay, kariyerindeki başarılarının yanı sıra aile hayatına da önem veren bir isim olarak bilinmektedir. Sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarıyla paylaştığı anılar ve güncel yaşamı, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Nefise Karatay'ın geniş bir hayran kitlesi bulunmaktadır ve onun kariyerine ve özel yaşamına dair haberler, sosyal medyada sıkça paylaşılmaktadırMayısa'sının doğumundan sonra ailesine olan ilgisini artıran Nefise Karatay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hala büyük beğeni toplamaya devam etmektedir. Son olarak, Nefise Karatay havuz başında çektiği bir pozu paylaştı ve bu paylaşımı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Nefise Karatay, geçmişte Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ve verdiği pozlarla hafızalara kazınmış bir eski mankendir. Ancak zamanın geçmesine rağmen hala gençlik enerjisini ve güzelliğini koruyarak adeta yıllara meydan okumaktadır. Takipçileri, Nefise Karatay'ın sosyal medya hesaplarını ilgiyle takip etmekte ve paylaşımlarını heyecanla beklemektedirler.