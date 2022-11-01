EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 11:07

Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları

Türkiye'de tarımsal üretimde yaşanan düşüşlerin önüne geçmek isteyen devlet, üretimi canlandırmak için mazot ve gübre yardımı yapmaktadır. Peki, mazot ve gübre desteği ne kadardır, kimlere verilir? Mazot ve gübre desteği alma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 11:07
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Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları


Türkiye'de tarımsal üretimde yaşanan düşüşlerin önüne geçmek isteyen devlet, üretimi canlandırmak için mazot ve gübre yardımı yapmaktadır.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

Bu yardımı almak isteyen kişilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin minimum bir dekar tarım arazisi de olması gerekiyor. Öyle ki elli dekar ve üstünde arazisi olanların toprak tahlili yaptırması da şarttır. Toprak desteği yapılmaması halinde mazot parası verilse de gübre ödemesi yapılmaz.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ NE KADAR?



Söz konusu destek dekar başına verilir. Çiftçilere dekar başına 20 TL ödeme yapılır. Türkiye genelinde yapılan ödemeler ise toplam 2.5 milyarı geçmektedir.

 mazot ve gübre desteği nedir

MAZOT VE GÜBRE ÖDEMESİ NEREYE YAPILIYOR?

İlgili Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine verilmesi gereken mazot desteği dilekçesi onaylandığında çiftçilerin mazot desteği banka hesaplarına yatırılıyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı ödemelerle çiftçiler desteklerini alabiliyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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