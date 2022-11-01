Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları







MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ NE KADAR?







MAZOT VE GÜBRE ÖDEMESİ NEREYE YAPILIYOR?

Türkiye'de tarımsal üretimde yaşanan düşüşlerin önüne geçmek isteyen devlet, üretimi canlandırmak için mazot ve gübre yardımı yapmaktadır.Bu yardımı almak isteyen kişilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin minimum bir dekar tarım arazisi de olması gerekiyor. Öyle ki elli dekar ve üstünde arazisi olanların toprak tahlili yaptırması da şarttır. Toprak desteği yapılmaması halinde mazot parası verilse de gübre ödemesi yapılmaz.Söz konusu destek dekar başına verilir. Çiftçilere dekar başına 20 TL ödeme yapılır. Türkiye genelinde yapılan ödemeler ise toplam 2.5 milyarı geçmektedir.İlgili Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine verilmesi gereken mazot desteği dilekçesi onaylandığında çiftçilerin mazot desteği banka hesaplarına yatırılıyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı ödemelerle çiftçiler desteklerini alabiliyor.