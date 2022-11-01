Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları

Türkiye'de tarımsal üretimde yaşanan düşüşlerin önüne geçmek isteyen devlet, üretimi canlandırmak için mazot ve gübre yardımı yapmaktadır.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?Bu yardımı almak isteyen kişilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin minimum bir dekar tarım arazisi de olması gerekiyor. Öyle ki elli dekar ve üstünde arazisi olanların toprak tahlili yaptırması da şarttır. Toprak desteği yapılmaması halinde mazot parası verilse de gübre ödemesi yapılmaz.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ NE KADAR?
Söz konusu destek dekar başına verilir. Çiftçilere dekar başına 20 TL ödeme yapılır. Türkiye genelinde yapılan ödemeler ise toplam 2.5 milyarı geçmektedir.