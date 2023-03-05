Mbaye Diagne’den gol krallığı sözleri













Diagne'den gol krallığı sözleri

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla kaydettiği gollerle dikkatleri üzerinde toplayan Mbaye Diagne takımını adeta sırtlamıştı.Ligde bu haftayı kendi sahasında taraftarı önünde oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılmayı başarırken, bu maça hat-trick yaparak damga vuran isim Mbaye Diagne olmuştu.Sivasspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuşan Mbaye Diagne, hem müsabaka hakkında hem de ligdeki gol krallığı yarışı ile ilgili konuştu. Diagne, yaptığı açıklamalarda; ‘ Bizim adımıza oldukça önemli bir 3 puana imza attık. Ligde bu sezon gol krallığında da oldukça iyi bir yarış var. Fenerbahçeli Enner Valencia şu an için gol krallığında önde ilerliyor. Şunu belirtmeliyim ki ben çok savaşçı bir kimliğe sahibim ve kolay kolay pes etmem. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Valencia gollerine devam etmeli çünkü arkasından geliyorum… ‘ ifadelerini kullandı.