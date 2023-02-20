GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 16:09

McDonalds öyle bir menü koydu ki! Türkiye'den tepki yağdı: Pes dedirtti

McDonalds menüsü ile olay oldu. Bir çok kişiden tepkiler geldi bile. İşte olay menü....

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 16:09
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McDonalds öyle bir menü koydu ki! Türkiye'den tepki yağdı: Pes dedirtti

MCDONALDS'TAN OLAY MENÜ



ABD'nin ünlü fast food zinciri olan McDonalds bir menüsü ile insanların tepkisini çekti. Menüye ise tepkiler git gide büyüyor.

mcdonalds



McDonalds'ın Türkiye’de sunduğu menülere bir yenisi eklendi. Menüde yer alan patatesli dürüm ve kola ise tepki aldı.

 

TEPKİLER BÜYÜYOR

McDolands’ın bu menüsüne ise "Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?" şeklinde sitem edildi. Menü ise Türkiye’de 40 liradan satışta bulunuyor. 

mcdonalds

 

Başka bir kullanıcı ise yine bu menüyü tiye alarak "Reis tekrar seçilirse ekmek arası soğan ve ekmek arası ekmek de çıkacakmış" ifadeleri olay oldu.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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