McDonalds öyle bir menü koydu ki! Türkiye'den tepki yağdı: Pes dedirtti

MCDONALDS'TAN OLAY MENÜ













TEPKİLER BÜYÜYOR

ABD'nin ünlü fast food zinciri olan McDonalds bir menüsü ile insanların tepkisini çekti. Menüye ise tepkiler git gide büyüyor.McDonalds'ın Türkiye’de sunduğu menülere bir yenisi eklendi. Menüde yer alan patatesli dürüm ve kola ise tepki aldı.McDolands’ın bu menüsüne ise "Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?" şeklinde sitem edildi. Menü ise Türkiye’de 40 liradan satışta bulunuyor.Başka bir kullanıcı ise yine bu menüyü tiye alarak "Reis tekrar seçilirse ekmek arası soğan ve ekmek arası ekmek de çıkacakmış" ifadeleri olay oldu.