EĞİTİM
03 Temmuz 2022 - 18:30

MEB 20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru kılavuzu, branş dağılımı ve kontenjanları Temmuz 2022

Yapılan son dakika açıklamalarına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atanmayı bekleyen öğretmenler bu haberle beraber detayları araştırmaya başladı. Konuya ilişkin tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM
03 Temmuz 2022 - 18:30
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MEB 20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru kılavuzu, branş dağılımı ve kontenjanları Temmuz 2022


Alınan son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Bu doğrultuda atama başvurusu yapmak isteyen öğretmen adayları branş dağılımlarını ve başvuru kılavuzunu araştırmaya başladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:



"Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. "

Atama takvimi


Başvuru koşulları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde geçen genel şartların tümüne sahip olmak,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (eğer KKTC vatandaşı iseniz bu şart aranmayacak),

- Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı kapsamında atama yapılacak alana uygun olmak,

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan, Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla

tamamlamış olmak,

- Yurtdışında okuyup mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı tarafından yüksek öğrenim ya da pedagojik formasyon belgelerinin ülkemizde denkliğinin kabul edilmiş olması,

- 2021 senesinde gerçekleşen KPSSP10 - KPSSP120 alanlarından 50 ve üzerinde puan almak,

- Devlet memuru olmaya engel teşkil eden ya da öğretmen olmasına engel olacak bir ceza almamış olmak,

- Bakanlığın 657 sayılı Kanununda yer alan 4B maddesi doğrultusunda sözleşmeleri öğretmen alanında atanana lakin ataması iptal edilmiş, çalışırken sözleşmesi feshedilmiş kişilerin bu olaylarından itibaren başvuru tarihinin son gününe kadar bir yıllık bekleme süresinin tamamlanmış olması,

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi doğrultusunda sözleşmeli öğretmen kadrosunda görev yaparken sözleşmesi herhangi bir nedenden ötürü feshedilenler için, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde yer alan istisnalar dışında  fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresinin tamamlanmış olması,

- Halihazırda Bakanlığın ya da bir kamu kurumunun 657 sayılı Kanununda yer alan 4B maddesi doğrultusunda sözleşmeli öğretmen olarak çalışmamak koşullarına bakılacaktır. 



EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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