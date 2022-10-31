GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 09:40

MEB 2022 banka promosyonu açıklandı! Öğretmenler ne zaman, ne kadar promosyon alacak?

MEB promosyon tutarları değişti. Rekor miktara çıkan MEB banka promosyonu ne zaman ne kadar ödenecek belli oldu.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 09:40
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MEB 2022 banka promosyonu açıklandı! Öğretmenler ne zaman, ne kadar promosyon alacak?


Çalışanlar için promosyon ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için yeni promosyon anlaşmaları yapılırken MEB personelleri de çıkacak kararı heyecanla bekliyordu. Yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar Bankası anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmayla öğretmenler ve MEB personelleri önceki yıllara nazaran çok daha yüksek bir tutarda promosyon ödemesi alacaklar.

MEB banka promosyonu ne kadar 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personellerinin promosyon ödemeleri için düğmeye basıldı. MEB ve Vakıflar Bankası arasında imzalanan anlaşmayla promosyon ücreti rekor rakama çıkarıldı. Müjdeli haberin ardından çok sayıda MEB çalışanı banka promosyonu ne kadar araştırmaya başladı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği talimatla, Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin TL alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödeneceği açıklandı. Böylelikle MEB personelinin alacağı toplam promosyon tutarı 25 bin 500 lira oldu.

MEB banka promosyonu ne zaman ödenecek?

MEB ve Vakıflar Bankası arasında yapılan anlaşma ile MEB personelleri 25 bin 500 lira nakit ödeme alacaklar. Banka promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin merak doruğa çıkarken bununla ilgili de açıklama yapıldı. MEB personelinin banka promosyon ödemeleri 16 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Promosyon tutarı, personellerin maaş hesaplarına yatırılacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görevli olan personeller ise bağlı oldukları il ve ilçe eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karara göre sözleşme yapılan bankalarda çalışmaya devam edecek.

Öğretmenler, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşmasının revize edilmesi sonrasında 25 bin 500 lira ödeme alacaklar. Ödemeler, öğretmenlerin maaş almış oldukları banka hesabına 16 Kasım 2022 günü yatırılacak. Bir sonraki promosyon ödemelerinin ise 2024 yılında yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla yapılan anlaşmadan önce ise MEB personellerinin hesaplarına 3 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Kasım ayında bu tutara ek 22 bin 500 lira daha ödenecek.

MEB’in banka promosyonunda artışa gitmesi ise yüzbinlerce öğretmen tarafından sevinçle karşılandı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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