EĞİTİM
24 Eylül 2022 - 10:49

MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..

IOKBS 2022 sonuçları MEB tarafından açıklandı. Burs kazanıp kazanmadığımı bilmek istiyorum diyen 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri, IOKBS burs sınavı sonuç sorgulama ekranından işlem yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekleri. İşte, İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..

EĞİTİM
24 Eylül 2022 - 10:49
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MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..


Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yaptığı 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklamasının hemen ardından sınav sonucu sorgulama işlemleri hızlı bir şekilde başlatıldı. 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri girdikleri bursluluk sınavının sonuçlarını öğrenebilmek için sınav sonuç ekranına erişim sağlamaya çalışırken diğer taraftan da bursluluk sınavının kaç puanla kazanıldığı sorusu yanıt aradı.

İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..

MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı!



İlköğretim de ve ortaöğretimde eğitim gören tüm öğrenciler için uygulanan bursluluk sınavının sonuçları bugünden itibaren öğrencilerin ve velilerin erişimlerine açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022-2023 sınav takvimi verilerine göre İOKBS bursluluk sınavının sonuçlarının 23 Eylül 2022 tarihi itibariyle öğrencilerin erişimine açıldığı bilgisinin paylaşılmasının hemen ardından sonuçların MEB'in resmi 'http://www.meb.gov.tr' adresi üzerinden ilan edildiği bildirildi.

İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..

Öğrenci velisinin talebi üzerine okul yöneticileri, "sınav sonuç belgesini" elektronik ortamdan aldıktan sonra mühür ve kaşeleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye teslim edebilecekler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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