MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..







İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ







Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve ekonomik durumları olmamasına rağmen okumak isteyen başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla yapılan İOKBS Burs Sınavları sonuçları için geri sayım başlatıldı. 4 Eylül tarihinde düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfları ile birlikte, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan binlerce adayın sınava girmesiyle birlikte “2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündeme geldi. Sınav sonuçlarının yakında açıklanması gerekiyordu, ancak bakanlık yaptığı bir duyuruda bu hafta içini işaret etti. Peki, MEB 2022 İOKBS bursluluk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..4 Eylül 2022'de MEB tarafından düzenlene İOKBS bursluluk sınavına ilişkin sonuçlarının açıklanacağı tarih, MEB'in takviminde netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavının sonuçlarının 23 Eylül 2022'de öğrencilerin erişimine açılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan duyuruda sonuçların '' internet adresi üzerinden ilan edileceği de aktarıldı. Okul müdürlükleri; öğrenci velisinden gelecek olan talep üzerine "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortam üzerinden aldıktan sonra mühür ve imza onayıyla birlikte öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığında verebilecek.