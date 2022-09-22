EĞİTİM
22 Eylül 2022 - 22:01

MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..

Binlerce öğrenci bursluluk sınavlarının sonuçları için meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. 4 Eylül tarihinde düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfları ile birlikte, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım gösterdiği İOKBS bursluluk sınavının sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı. İşte, İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..

EĞİTİM
22 Eylül 2022 - 22:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
MEB 2022 İOKBS bursululuk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuç tarihi..


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve ekonomik durumları olmamasına rağmen okumak isteyen başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla yapılan İOKBS Burs Sınavları sonuçları için geri sayım başlatıldı. 4 Eylül tarihinde düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfları ile birlikte, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan binlerce adayın sınava girmesiyle birlikte “2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündeme geldi. Sınav sonuçlarının yakında açıklanması gerekiyordu, ancak bakanlık yaptığı bir duyuruda bu hafta içini işaret etti. Peki, MEB 2022 İOKBS bursluluk sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

MEB 2022 İOKBS bursluluk sınav sonucu açıklandı mı

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI SONUÇ TARİHİ



4 Eylül 2022'de MEB tarafından düzenlene İOKBS bursluluk sınavına ilişkin sonuçlarının açıklanacağı tarih, MEB'in takviminde netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavının sonuçlarının 23 Eylül 2022'de öğrencilerin erişimine açılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan duyuruda sonuçların 'http://www.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden ilan edileceği de aktarıldı.

Okul müdürlükleri; öğrenci velisinden gelecek olan talep üzerine "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortam üzerinden aldıktan sonra mühür ve imza onayıyla birlikte öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığında verebilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
YÖK’ün 'Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi' başlıyor
YÖK’ün 'Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi' başlıyor
'Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak'
'Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak'
ÇAKÜ’den Bulgaristan’da önemli temaslar
ÇAKÜ’den Bulgaristan’da önemli temaslar
Kıbrıs’ta öğrencilerin yüzde 40’ı YDÜ’yü tercih etti
Kıbrıs’ta öğrencilerin yüzde 40’ı YDÜ’yü tercih etti
YÖK'ten son dakika duyurusu: YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı! Kontenjan doluluğu yüzde 99..
YÖK'ten son dakika duyurusu: YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı! Kontenjan doluluğu yüzde 99..
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Haberler
Kamu bankaları emekli maaşı promosyon miktarlarını açıkladı!
Kamu bankaları emekli maaşı promosyon miktarlarını açıkladı!
Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo, 70 bin liraya Fiat Albea!
Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin...
Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına hayır diyen İstanbul'a kaçtı! tek yön uçak bileti 9 bin 100 dolar..
Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına hayır diyen İstanbul'a kaçtı!...
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan müthiş kampanya! Cebinde bankaların kartları olanlara 5 dakika içinde sonuçlanan düşük faizli kredi..
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan müthiş kampanya! Cebinde...
Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Altında son 24 saat! Gram altının düşme seyrine uzman yorumu: Almayan pişman olur!
Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Altında son 24 saat! Gram altının...
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Eski ABD Başkanı Trump ve 3 çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı
Eski ABD Başkanı Trump ve 3 çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
ABD Başkanı Biden: 'Hiç kimse Rusya’yı tehdit etmedi, Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor'
ABD Başkanı Biden: 'Hiç kimse Rusya’yı tehdit etmedi, Putin yine...
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Tatvan’da toz fırtınası paniği
Tatvan’da toz fırtınası paniği