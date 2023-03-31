MEB, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını başlatıyor! Başvurular 3-7 Nisan arası..













Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan atama kararını Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Engelli Kamu Hizmeti Sınavı (EKPSS) çerçevesinde 3 bin 500 engelli öğretmenin atanacağını duyuran Bakan Özer, "Adaylık başvuruları 3-7 Nisan tarihleri ​​arasında alınacaktır." dedi.Engelli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin 12-15 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında yapılabileceğini aktaran Bakan Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Daha önce de açıkladığımız gibi 8 Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmen atamasına geçeceğiz. Ataması yapılan öğretmenlerin tamamının 1 Eylül'de göreve başlayak. Eğitim ailemize katılacak bütün öğretmenlerimizi tebrik ederiz."