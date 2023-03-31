EĞİTİM
31 Mart 2023 - 12:29

MEB, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını başlatıyor! Başvurular 3-7 Nisan arası..

Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir paylaşımda 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmenin atanacağını açıkladı. Bakan Özer, başvuruların 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacağını da bildirdi.

EĞİTİM
31 Mart 2023 - 12:29
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MEB, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını başlatıyor! Başvurular 3-7 Nisan arası..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan atama kararını Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Engelli Kamu Hizmeti Sınavı (EKPSS) çerçevesinde 3 bin 500 engelli öğretmenin atanacağını duyuran Bakan Özer, "Adaylık başvuruları 3-7 Nisan tarihleri ​​arasında alınacaktır." dedi.

MEB, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını başlatıyor



Engelli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin 12-15 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında yapılabileceğini aktaran Bakan Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de açıkladığımız gibi 8 Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmen atamasına geçeceğiz.

Ataması yapılan öğretmenlerin tamamının 1 Eylül'de göreve başlayak. Eğitim ailemize katılacak bütün öğretmenlerimizi tebrik ederiz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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