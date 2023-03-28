MEB 45 bin Öğretmen ataması başvuru kılavuzu paylaşıldı! MEB 103 farklı alanda 45 bin öğretmen alımı ataması başvuru ekranı açıldı













Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımı başvuru ekranını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün verdiği müjde sonrasında, atama kılavuzu da yayınlandı.Bu alımlar kapsamında 103 farklı branşta öğretmenler aranacak. Başvuru şartları arasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi yer alıyor ve adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için ise Türk vatandaşı olma şartı aranmıyor. Başvuru yapacak adayların, öğretmenliğe atanacakları alana uygun yükseköğretim programından mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor. KPSS taban puan şartı ise 50 olarak belirlendi ve adayların 2021 KPSS puan türlerinden en az 50 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Türkiye geneli ve afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen alımı yapılacak. Başvurular, 27 Mart 2023 tarihinden itibaren başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bu fırsatı kaçırmamaları ve başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri önemlidir.