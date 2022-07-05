EĞİTİM
05 Temmuz 2022 - 11:33

MEB ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıt işlemleri ne zaman bitiyor?

MEB tarafından 2022-2023 yıl aralığı için ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kayıtları adres baz alınarak yapıldı. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz...

EĞİTİM
05 Temmuz 2022 - 11:33
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MEB ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıt işlemleri ne zaman bitiyor?


2022-2023 eğitim öğretim yılı için kayıt yapacak öğrencilerin kayıt işlemleri adres esasına göre başvuru gereksinimi olmadan e-okul sistemi aracılığıyla yapıldı. Bakanlık toplamda 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin kayıt işlemlerini tamamladı. İşte detaylar...

Okul öncesi için kayıt kesinleştirme şart!

İlk okul birinci sınıf kayıtları başvuru yapılmadan MERNİS sistemindeki adres bilgileri esas alınarak internet üzerinden gerçekleştirildi. Burada önemli nokta ise okul öncesi öğrencileri yani ana okulu öğrencileri için velilerin okullara gidip kayıt kesinleştirme yapmış olmaları gerekmesi. Sistem tarafından velilerin gidip okullarda kayıt kesinleştirme yapmaları gerekmektedir.



5. sınıfa geçen öğrenciler için ise velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" şeklinde 3 seçenek sunuldu. Ortaokul tercihi yapan veliler için sistemden adreslerine uygun okula yerleştirilme yapıldı. İmam Hatip Ortaokulu ya da özel okullara kayıt yapmak isteyen velilerin ise istedikleri okullara diretk başvuru yapmaları gerektiği bilgisi verildi.

Nereden öğrenilecek?

Velilerin, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek için "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığına girip buradan kontrol etmeleri yeterli olacaktır. Bu seneki eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi ise 12 Eylül olarak duyuruldu.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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