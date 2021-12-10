MEB Bakanı duyurdu! Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Serik'te düzenlenen Kadriye İlkokulu'nun kütüphane açılışına katıldı. Buradaki açılış törenine Emine Erdoğan'a eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılış töreninde yaptığı konuşmasında maske zorunluluğu hakkında müjdeli bir haberi paylaştı.
Koronavirüse karşı uygulanan testlerle ilgili bir çalışma başlatan meslek liselerinde hızlı antijen kiti geliştirildiğinin haberini duyuran Bakan Mahmut Özer, bu kit ile birlikte okullarda kademeli olarak maske kullanımının kaldırılacağını söyledi.
Emine Erdoğan ise açılışta yaptığı konuşmasında hem milli hem yerli üretilen hızlı tükürük testi sayesinde 15 dakikada sonuç elde edildiğini ve bu test için de Sağlık Bakanlığı'na başvurunun kısa bir süre önce yapıldığını söyledi.
MASKE ZORUNLULUĞU KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK
Bakan Özer, hızlı antijen kiti ile ilgili onayların alınması sonrası izlenecek olan adımları aktardı. Testin yaygınlaşması ile birlikte okul öncesi gruplardan başlayarak ilkokul 1,2,3 diye kademeli olarak zorunlu maske takma uygulamasını kaldırmak istediklerini belirten Bakan Özer, güvenli ortamların sağlanması sonrası çocukları maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracaklarını kaydetti.
Koronavirüse karşı uygulanan testlerle ilgili bir çalışma başlatan meslek liselerinde hızlı antijen kiti geliştirildiğinin haberini duyuran Bakan Mahmut Özer, bu kit ile birlikte okullarda kademeli olarak maske kullanımının kaldırılacağını söyledi.
Emine Erdoğan ise açılışta yaptığı konuşmasında hem milli hem yerli üretilen hızlı tükürük testi sayesinde 15 dakikada sonuç elde edildiğini ve bu test için de Sağlık Bakanlığı'na başvurunun kısa bir süre önce yapıldığını söyledi.
MASKE ZORUNLULUĞU KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK
Bakan Özer, hızlı antijen kiti ile ilgili onayların alınması sonrası izlenecek olan adımları aktardı. Testin yaygınlaşması ile birlikte okul öncesi gruplardan başlayarak ilkokul 1,2,3 diye kademeli olarak zorunlu maske takma uygulamasını kaldırmak istediklerini belirten Bakan Özer, güvenli ortamların sağlanması sonrası çocukları maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracaklarını kaydetti.