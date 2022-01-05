MEB Bakanı, müdürleri fena azarladı! 'Siz ne iş yaparsınız ya?'

Şanlıurfa'da İl Valiliği tarafından yapılan değerlendirme toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim müdürü ve beraberindeki heyet ile kentte bulunan bir ortaokul ziyarete gitti.
Bakan Müdürleri azarladı , 'Siz ne iş yaparsınız ya? '
Okulu gezen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulda bahçenin durumunu fark edince duruma sinirlendi ve kameraların önünde okul müdürünü ve il milli eğitim müdürünü azarladı. Bahçenin bakımsız olması ve okul bahçesinde basket sahası bulunmaması üzerine “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösteren Bakan Özer okula basketbol sahası yapılması yönünde talimat verdi.
Bakan Müdürleri azarladı , 'Siz ne iş yaparsınız ya? '
Okulu gezen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulda bahçenin durumunu fark edince duruma sinirlendi ve kameraların önünde okul müdürünü ve il milli eğitim müdürünü azarladı. Bahçenin bakımsız olması ve okul bahçesinde basket sahası bulunmaması üzerine “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösteren Bakan Özer okula basketbol sahası yapılması yönünde talimat verdi.