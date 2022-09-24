MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı













Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak suretiyle eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirterek böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.