Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak suretiyle eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirterek böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Huzeyfe Tarık Yaman
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 14:55
MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığınca, bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar üzerine inceleme ve soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 14:55
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