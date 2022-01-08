MEB'de görev değişimi! Bakan Yardımcılığı koltuğuna Nazif Yılmaz getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Emre Bilgili görevinden alındı ve onun yerine Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Nazif Yılmaz atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Emre Bilgili'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındığı öğrenilirken Bilgili'den boşalan koltuğa Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Nazif Yılmaz atandığı bildirildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI DR. NAZİF YILMAZ KİMDİR?
Dr. Nazif Yılmaz, 1971 yılında Kayseri Develi doğumludur. Lise eğitimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde 1988 yılında tamamlayan Yılmaz, lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1993 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde hafızlık yapan Nazif Yılmaz, yüksek lisans eğitimini yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı üzerinde gerçekleştirdi.
Doktora çalışmasını Din Eğitimi Anabilim Dalı üzerine yapan Yılmaz, tezini 'İmam Hatip Liselerinde Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adıyla tamamladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Emre Bilgili'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındığı öğrenilirken Bilgili'den boşalan koltuğa Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Nazif Yılmaz atandığı bildirildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI DR. NAZİF YILMAZ KİMDİR?
Dr. Nazif Yılmaz, 1971 yılında Kayseri Develi doğumludur. Lise eğitimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde 1988 yılında tamamlayan Yılmaz, lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1993 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde hafızlık yapan Nazif Yılmaz, yüksek lisans eğitimini yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı üzerinde gerçekleştirdi.
Doktora çalışmasını Din Eğitimi Anabilim Dalı üzerine yapan Yılmaz, tezini 'İmam Hatip Liselerinde Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adıyla tamamladı.