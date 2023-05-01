MEB'den 10 il için flaş karar! Artık bu olmayacak: Milyonlarca lise öğrencisini ilgilendiriyor













Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki öğrencilerin sınıf geçme esaslarına ilişkin yeni kararları duyurdu. Elazığ dışında kalan 10 ilde uygulanacak kararlara göre, öğrencilerin yıl sonu not ortalamaları farklı bir yöntemle belirlenecek. Bakan Özer'in açıklamasına göre, bu uygulama deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin eğitim durumunu ve zorluklarını dikkate almayı amaçlıyor.Normalde yıl sonu ortalamasında birinci dönem ve ikinci dönem performansı birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu sene deprem bölgesinde farklı bir uygulama yapılacak. Eğer öğrencinin ikinci dönem notu düşükse, yıl sonu ortalaması için birinci dönem notu esas alınacak. Ayrıca, deprem bölgesinde devam zorunluluğu da bulunmuyor. Eğer ikinci dönem çocuk sınavlara girmemişse yine birinci dönem puanı esas alınacak. İkinci dönem okula devam edip sınavlara girdiyse ve ortalaması birinci dönemden daha yüksekse bu defa iki dönemin ortalaması alınacak.. Bakan Özer ayrıca, deprem bölgesindeki öğrencilerin telafi eğitimlerine yönelik bilgiler de verdi. Deprem bölgesinde 3 bin 450 noktada Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) bulunuyor ve son rakamlara göre bu kurslardan 145 bin öğrenci yararlandı. 1 Ağustos-1 Eylül arasında bölgede telafi eğitimleri için de DYK kursları açılacak. Programların kitapları da basıldı. Katılım zorunlu değil, öğrenciler gönüllü olarak katılacak. Bakan Özer ayrıca, atanacak 45 bin öğretmenin yüzde 50'sinin bölgeye verileceğini ve çoğunluğunun da Hatay'a atanacağını belirtti. 45 bin öğretmenin il bazlı dağılımının da belli olduğunu açıkladı.