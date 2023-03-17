Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni alınan bir kararı açıkladı. Bakan Özer, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarla ilgili önemli yönetmelikler çıkardıklarını duyurdu. Mahmut Özer 9, 10, 11 ve 12. sınıflar 2022-2023 1. bir dönem derslerinde öğrenilen konuların pekiştirilmesi, öğrenme kayıp ve eksikliklerinin giderilmesi için “Cepte Dersler” adlı mobil uygulamanın geliştirildiğini bildirdi.
EĞİTİM
17 Mart 2023 - 11:52
MEB'den 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri içi kritik düzenleme!
Her gün ülkenin eğitim sistemine yeni kurallar getiriliyor ve ebeveynler bunlara uymakta zorlanıyor. Bu gelişmelerden biri de geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Bakan Özer; 9, 10, 11 ve 12. sınıflarla ilgili önemli yönetmelikler çıkardığını açıkladı. İşte Bakan Özer'in açıklaması..
EĞİTİM
17 Mart 2023 - 11:52