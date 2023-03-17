EĞİTİM
17 Mart 2023 - 11:52

MEB'den 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri içi kritik düzenleme!

Her gün ülkenin eğitim sistemine yeni kurallar getiriliyor ve ebeveynler bunlara uymakta zorlanıyor. Bu gelişmelerden biri de geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Bakan Özer; 9, 10, 11 ve 12. sınıflarla ilgili önemli yönetmelikler çıkardığını açıkladı. İşte Bakan Özer'in açıklaması..

EĞİTİM
17 Mart 2023 - 11:52
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MEB'den 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri içi kritik düzenleme!


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni alınan bir kararı açıkladı. Bakan Özer, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarla ilgili önemli yönetmelikler çıkardıklarını duyurdu.

Mahmut Özer 9, 10, 11 ve 12. sınıflar 2022-2023 1. bir dönem derslerinde öğrenilen konuların pekiştirilmesi, öğrenme kayıp ve eksikliklerinin giderilmesi için “Cepte Dersler” adlı mobil uygulamanın geliştirildiğini bildirdi.



MEB'den 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri içi kritik düzenleme

HEM ÖĞRETMENLER HEM DE ÖĞRENCİLER TAKİP EDECEKLER

Cepte Dersler uygulaması, öğrencilere çeşitli özellikler sağlamak için hazırlanırken bunlardan bazıları öğrenilen konuların tekrar edilmesi, örnek soruların çözümü ve video derslerinin izlenmesi gibi aktarıldı. Ek olarak, uygulama öğrencilerin öğrenme ilerlemelerini takip etmelerine olanak tanırken aynı zamanda öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme ilerlemelerini daha yakından izlemelerine yardımcı olur.

"Apple Store ve Play Store'dan indirin"

Ücretsiz olarak sunulduğu söylenen uygulama, App Store uygulamasından veya Google Play Store uygulamasından mobil telefonunuza kolaylıkla indirilebilir. Uygulamadan öğrenci ve velilerin yararlanacağını ve öğretmenlerin sınıflarında kullanabilecekleri gelen bilgiler arasında..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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