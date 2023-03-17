MEB'den 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri içi kritik düzenleme!













HEM ÖĞRETMENLER HEM DE ÖĞRENCİLER TAKİP EDECEKLER

"Apple Store ve Play Store'dan indirin"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni alınan bir kararı açıkladı. Bakan Özer, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarla ilgili önemli yönetmelikler çıkardıklarını duyurdu. Mahmut Özer 9, 10, 11 ve 12. sınıflar 2022-2023 1. bir dönem derslerinde öğrenilen konuların pekiştirilmesi, öğrenme kayıp ve eksikliklerinin giderilmesi için “Cepte Dersler” adlı mobil uygulamanın geliştirildiğini bildirdi.Cepte Dersler uygulaması, öğrencilere çeşitli özellikler sağlamak için hazırlanırken bunlardan bazıları öğrenilen konuların tekrar edilmesi, örnek soruların çözümü ve video derslerinin izlenmesi gibi aktarıldı. Ek olarak, uygulama öğrencilerin öğrenme ilerlemelerini takip etmelerine olanak tanırken aynı zamanda öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme ilerlemelerini daha yakından izlemelerine yardımcı olur.Ücretsiz olarak sunulduğu söylenen uygulama, App Store uygulamasından veya Google Play Store uygulamasından mobil telefonunuza kolaylıkla indirilebilir. Uygulamadan öğrenci ve velilerin yararlanacağını ve öğretmenlerin sınıflarında kullanabilecekleri gelen bilgiler arasında..