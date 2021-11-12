EĞİTİM
12 Kasım 2021 - 14:47

MEB'den açık öğretim okul sınavları kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir son dakika kararında, açık öğretim ortaokulu ile açık öğretim lise sınavları 4 Aralık tarihinden 10 Aralık tarihine kadar çevrim içi olarak yapılacağı bildirildi.

EĞİTİM
12 Kasım 2021 - 14:47
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MEB'den açık öğretim okul sınavları kararı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Mahmut Özer imzasını taşıyan bir kararı 81 İl Müdürlüklerine gönderdi. Gönderilen yazıda ise açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lise sınavlarının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağına dair bilgiler yer aldı.


Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini devam ettiren açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'da başlayacağının belirtildiği yazıda sınavların 10 Aralık saat 23.59'da sona ereceği ve bu süreç içerisinde sınavların  çevrim için ortamda yapılacağı bildirildi.


2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem sınavlarına girecek olan ve daha öncesinden ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu şartlar altında sınava katılabileceklerinin kaydedildiği yazıda tekrar ders seçimi yapmak isteyen öğrencilerin ise 17-30 Kasım tarihleri arasında derslerini seçebilecekleri ifade edildi.
 
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