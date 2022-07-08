MEB'den beklenen haber geldi! Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor







18 Temmuz'da başlıyor







MEB üzerinden görev yapan ve binlerce öğretmenin yakından takip ettiği uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları kısa bir süre önce açıklandı.Eğitim süreci, 18 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunan ve kabul edilen öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden başlayacak.Binlerce öğretmen, 18 Kasım Cuma günü gerçekleşecek olan uzman veya başöğretmenlik sınavından önce eğitimler verilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek olan sınavdan en az 70 puan alan öğretmenler uzman veya başöğretmenlik kariyerine adım atabilecek. Bakanlıktan gelen açıklamada ise resmi eğitim kurumlarında görev alan 531 bin 885’i uzman öğretmenlik 70 bini başöğretmenlik olmak üzere toplam da 602 bin 322 öğretmenin eğitim programına katılmaya hak kazandığı açıklandı. Başvuru sonuçlarına bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/ogretmen_kariyer/2022/basvuru2_hekdek_879117/