EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 00:16

MEB'den beklenen haber geldi! Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'ndan birçok öğretmeni ilgilendiren haber geldi. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programları için başvurularda bulunanlar için bekledikleri haber nihayetinde geldi. MEB, birçok öğretmeni ilgilendiren uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 00:16
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MEB'den beklenen haber geldi! Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor


MEB üzerinden görev yapan ve binlerce öğretmenin yakından takip ettiği uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları kısa bir süre önce açıklandı.

18 Temmuz'da başlıyor

Eğitim süreci, 18 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunan ve kabul edilen öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden başlayacak.



Binlerce öğretmen, 18 Kasım Cuma günü gerçekleşecek olan uzman veya başöğretmenlik sınavından önce eğitimler verilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek olan sınavdan en az 70 puan alan öğretmenler uzman veya başöğretmenlik kariyerine adım atabilecek.

Bakanlıktan gelen açıklamada ise resmi eğitim kurumlarında görev alan 531 bin 885’i uzman öğretmenlik 70 bini başöğretmenlik olmak üzere toplam da 602 bin 322 öğretmenin eğitim programına katılmaya hak kazandığı açıklandı.

Başvuru sonuçlarına bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/ogretmen_kariyer/2022/basvuru2_hekdek_879117/ 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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