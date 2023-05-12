MEB'den flaş karar: 10 yıl görev şartı 5 yıla düşürüldü!







Bakan Özer'in açıklamalarının bazı satırbaşları şöyle:





UZMAN VE BAŞ ÖĞRETMENLİK







HER SEVİYEDE ÜCRETSİZ YEMEK Mİ OLACAK?

Katılmış olduğu bir canlı yayınn programında eğitim gündemini değerlendiren Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bazı kararları da kamuoyuna duyurdu. Öğretmen atamalarından iş görüşmelerine, mesleki eğitimden geçici işçi durumuna kadar çok sayıda konuyu ele alan Bakan özer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Dünün kararı sadece okul öncesi akşam yemekleri hakkında değildi. Okul Öncesi Yemekleri 6 Şubat'tan itibaren Türkiye'deki okul öncesi alanlarda ücretsiz yemek veriliyor. 3 bin anaokulu yapma hedefi koyduk. Okul öncesi eğitimler zorunlu değildir, ancak zorunlu ilköğretim ortaöğretimi aşmaktadır. Anaokulunda 50-100 lira ödeme yapılıyordu, ama tamamen iptal edildi. Ben o açıklamayı yaptım ve bu akşam Gazete'de yayınlandı. Ailelerden hiçbir şekilde para alınmayacak. Tüm ebeveynlere hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Okul öncesi eğitim alanlar ile almayanlar arasında fark bulundu.Tamamlanan işler Tartışmalı bir süreç var. 583.000 öğretmen bu haktan yararlandı. Bireysel hakları iyileştirdik. Bu sınav her yıl tekrarlanacaktır. 18 Mayıs itibariyle süreci başlatıyoruz. Başvurular 30 Mayıs - 9 Haziran tarihlerinin arasında alınacak ve eğitimler 17 Temmuz - 8 Eylül arasında yapılacak. Sınav 19 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 11/24 tarihinde açıklanacak. 91.601'in uzman öğretim pozisyonuna başvurması muhtemeldir. Okul müdürü olabilecek potansiyel aday sayısı 6.000.986'dır. Özel eğitim adına 10 yıllık hizmet şartı aranıyordu, biz bunu 5 yıla indirdik. 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip uzman öğretmenlerin müdür olabilmeleri için 10 yıllık bekleme süresini ortadan kaldırıyoruz.Çocuklar okula aç gidiyor diye konuşuyorlar, böyle bir şey yok. Tüm okul öncesi çocuklara vermeye karar verdik. Öncelik, sosyal yardım alan ailelerin ücretsiz yemek yiyen çocuklarına verilir. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak, sağlıklı bir yemeği olabildiğince kademeli olarak yemeleri için bir mekanizma oluşturduk. Zorunlu eğitime rağmen okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı 94.000.984 yani 3,5 milyondur. Yükseköğretimde 5 milyon açık öğretim öğrencisi var, eğitime erişimleri yok diyebilir misiniz? Afet bölgesindeki illeri 3 kategoriye ayırdık ve kademeli olarak eğitimlere başladık. Şu anda çadırlarda eğitim sürecine devam etmiyoruz. Okullarda eğitim sesli raporla devam ediyor. Bölgedeki yaklaşık 20.000 okulun 25'inde hasar meydana geldi. Bakanlık tedbiri elden bırakmadı."